Тамбовэнерго повышает надежность электроснабжения потребителей региона

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Важное место в ней отводится техническим мероприятиям, в том числе – замене ответвлений вводов, ведущих от линий электропередачи к домовладениям, с применением самонесущего изолированного провода.

В 2021 году специалисты Тамбовэнерго заменили 1 384 ввода общей протяженностью 55,4 километра. В первую очередь работы велись на наиболее энергоемких и проблемных участках, в том числе там, где были зафиксированы обращения потребителей по поводу качества электроэнергии. В 2022 году энергетики планируют с применением провода СИП заменить 525 вводов к домовладениям. Использование данного провода позволяет предотвратить обрывы из-за налипания и намерзания снега и льда и исключить случаи электротравматизма.

«Благодаря наличию изоляции, провод СИП обладает гораздо более высокой прочностью и стойкостью по сравнению с обычным проводом. Его применение на вводах в домовладения позволяет исключить несанкционированные подключения к сетям с целью энерговоровства», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.