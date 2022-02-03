Тамбовчанин получил восемь лет колонии за подготовку теракта

У Смагина было все, чтобы сделать бомбу Фото: УФСБ по Тамбовской области

Во 2-м Западном окружном военном суде Москвы вынесли приговор 18-летнему жителю Тамбова Алексею Смагину. Молодого человека задержали в декабре 2020 года в съемной квартире, где он занимался изготовлением взрывного устройства. Выяснилось, что, на тот момент еще несовершеннолетний парень, планировал совершить теракт в одном из студенческих общежитий Тамбова. Расследованием этого уголовного дела занимались в Главном СУ СК СК России, в декабре прошлого года его материалы передали в суд.

Тамбовчанина признали виновным в совершении сразу нескольких серьезных преступлений - ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и незаконные перевозка и ношение взрывных устройств) УК РФ.

На следствии и в суде выяснили, что Смагин был сторонником идеологии нацизма. В 2020 году он решил совершить теракт, чтобы вызвать напряжение в обществе и "повлиять на миграционную политику". Для реализации своего замысла тамбовчанин изучал специальную литературу и видео, где были сведения о том, как сделать взрывное устройство.

Экспериментируя, Смагин изготовил несколько таких устройств и испытывал их в безлюдных местах. В итоге он рассчитал мощность взрывного устройства, необходимого для подрыва здания студенческого общежития и начал его делать. Выполнить задуманное тамбовчанину не удалось – его задержали.

- Приговором суда Смагину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказали в Главном следственном управлении СК России.

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