В Тамбовэнерго построили воздушную линию с применением нового подхода

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Строительство осуществлено с помощью современного кабеля, который позволяет обеспечить надлежащий уровень качества работы электросети в сложных условиях строительства.

Универсальные кабели такого типа являются новым решением для сетей среднего класса напряжения, поэтому по инициативе Тамбовэнерго была проведена процедура опытно-промышленной эксплуатации. Эти кабели имеют самонесущую конструкцию и предназначены специально для прокладки по стандартным опорам ВЛ, но также могут прокладываться в земле.

При осуществлении технологического присоединения с применением новейшего самонесущего кабеля отпала необходимость строительства отдельной воздушной линии, что позволило сократить затраты и произвести работы в стесненных условиях.

«Модернизация сети – это основная задача, стоящая перед энергетиками в рамках технологического прогресса. Сотрудники Тамбовэнерго предложили новый подход в строительстве воздушных линий, что позволит не только сократить стоимость технологического присоединения, но обеспечить качественным и надежным электроснабжением жителей Тамбовской области в более сжатые сроки», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.