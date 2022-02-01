Тамбовэнерго провело реконструкцию подстанции «Спасская»

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В ходе выполнения работ на подстанции проведена замена оборудования, в том числе: секционного масляного выключателя 110 кВ на элегазовый выключатель; двух комплектов масляных трансформаторов напряжения и трансформаторов тока 110 кВ на элегазовые; шести ограничителей перенапряжения 110 кВ. Дополнительно на присоединениях силовых трансформаторов произведена установка двух разъединителей 110 кВ с моторными приводами. Проведены работы по установке современных средств релейной защиты и телемеханики.

Питающий центр располагается в черте города Рассказово, является транзитной подстанцией, через шины 110 кВ которой осуществляется связь ПС 110 кВ «Рассказовская» с ПС 220 кВ «Котовская». Наиболее значимыми потребителями электроэнергии, запитанными от данного энергообъекта, являются «Центр для лечения пациентов с COVID-19», объекты инфраструктуры и жилой сектор города Рассказово, а также расположенные в Рассказовском районе аграрные предприятия.

«Реконструкция подстанции позволит минимизировать возможность технологических нарушений в период максимальных нагрузок. Будет значительно повышена надежность работы энергосистемы Тамбовской области, а также обеспечена стабильность электроснабжения потребителей Рассказовского района», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.