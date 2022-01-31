Новый уровень взаимодействия: Воронежская и Рязанская областные Думы заключили соглашение о сотрудничестве

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Подписи под документом поставили спикеры законодательных собраний двух регионов Владимир Нетёсов и Аркадий Фомин.

Соглашение предполагает всестороннее развитие межпарламентских и межрегиональных связей. В том числе, проведение совместных мероприятий (обсуждений, обмена опытом, консультаций) по вопросам парламентской деятельности, создание совместных рабочих групп, совместную разработку федеральных законодательных инициатив для внесения в Госдуму. В рамках Соглашения предполагается обмен опытом по организации мониторинга исполнения и эффективности федерального и регионального законодательства для выработки предложений по его совершенствованию, обсуждение проектов федеральных законов, затрагивающих интересы двух регионов, обмен официальными делегациями и содействие в установлении и развитии деловых контактов между представителями парламентов.

По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, это межпарламентское соглашение имеет большой потенциал для развития сотрудничества двух регионов. Безусловно, плодотворное общение руководителей двух парламентов осуществляется в рамках деятельности Совета законодателей ЦФО, но подписанный документ позволит парламентам двух регионов выйти на более качественный уровень взаимодействия, добавит оперативности и конкретики в отношениях, позволит эффективнее обмениваться опытом. Кроме того, заксобрания получают дополнительную возможность представлять актуальные для наших регионов законопроекты в Госдуме и Совете Федерации. Укрепление межпарламентских связей расширит потенциал для сотрудничества двух регионов.

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– Очень важно, что мы на уровне субъектов обмениваемся лучшими практиками законотворческого процесса. Смотрим, как влияют законы, принимаемые парламентами, на качество жизни наших жителей, на благополучие субъектов РФ. Это способствует созданию прочного правового поля для развития экономического потенциала, для обеспечения социальных обязательств и политической стабильности, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

По словам Аркадия Фомина, взаимоотношения двух регионов поступательно развиваются на протяжении уже долгого времени. Но последние десять лет они значительно усилились.

- Достаточно активно укрепляются экономические и общественно-политические связи, есть соответствующее соглашение о взаимодействии между Воронежской и Рязанской областью. Сегодня мы, по сути, дополнили его, формализовав отношения и двух парламентов. Инициатива могла быть реализована гораздо раньше, и в более масштабном формате, но, к сожалению, пандемия помешала сделать это. Я уверен, что сегодняшнее подписание дает возможность глубже изучить законодательные практики наших регионов и реализовать лучшие из них у себя, в первую очередь для развития субъектов и повышения качества жизни людей, – подчеркнул в ответном слове председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

В рамках визита также состоялась рабочая встреча Владимира Нетёсова с Аркадием Фоминым в ходе которой обсуждался потенциал взаимодействия регионов и законодательных собраний, касающийся различных отраслей экономики, образования, культуры и спорта, а также контактов в сфере туризма и других перспективных направлений сотрудничества.