ЕР займется защитой прав соотечественников и укреплением внешнеполитического курса страны

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По словам Лаврова, комиссия – это часть работы ЕР по улучшению благосостояния и безопасности граждан России, а также созданию максимально благоприятных условий для развития страны. Комиссия в рамках этих задач будет защищать права соотечественников.

“Завершается работа по подготовке закона в сфере миграции. Он должен способствовать максимальному упрощению процедуры возвращения в Россию соотечественников на постоянное жительство. Особое внимание необходимо уделить привлечению высококвалифицированных специалистов, ученых, перспективной молодежи”, – заявил Лавров.

Также он подчеркнул необходимость пересмотра отбора потенциальных переселенцев и исключения немотивированных отказов. Добавил министр и то, что нужно расширять перечень регионов для переселения и срочно решать проблему незаселенности Восточной Сибири, пишет nashgorod.ru.

Рассказал Лавров и о работе над законом о гражданстве. Он будет содержать правки, коррелирующие с пожеланиями соотечественников. Это в первую очередь предложения об упрощении приема в гражданство соотечественников и детей, рожденных в браке с гражданами РФ. Кроме того, будут учитываться вопросы репатриации.

Председатель новой комиссии высоко оценил роль единороссов в реализации внешнеполитического курса страны. Он назвал позицию партии в международных вопросах активной.

В качестве примера министр привел недавнюю конференцию “Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение”, в которой приняли участие представители 30 государств. По мнению Лаврова, подобные форумы работают на укрепление международных связей. Он выразил уверенность в необходимости подобной активности партии.

Следующим масштабным мероприятием будет межпартийный экологический форум на Сахалине. В ЕР уже сообщили, что будут работать над его организацией.

Официальный партийный сайт ER.ru приводит слова секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака. Он заявил, что комиссия международному сотрудничеству сможет предложить эффективные решения по международному направлению.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия»