Коммунальщиков накажут за майское отключение воды у тамбовчан максимум на одну тысячу рублей

Устранением аварии занимались несколько суток, что является нарушением

Тамбовские коммунальные системы понесут ответственность за нарушение сроков устранения крупной аварии, которая в майские праздники оставила жителей северной части города без воды. Напомним, 2 мая, во время проведения работ по монтажу новой линии водовода, на ул. Советской, 210 разгерметизировалось соединение трубы. Для того, чтобы провести ремонт, воду из системы нужно было слить. Коммунальщикам пришлось снизить давление в домах по улицам Мичуринская, Маяковского, Магистральная, Рылеева, Н. Вирты, Агапкина, Свободная, а также в двух микрорайонах: Радужном и Солнечном. У тысяч жителей густонаселенного района вода и вовсе пропала. В проблемные районы организовали её подвоз, но это стало для людей слабым утешением.

Север Тамбова уже несколько раз в этом году оставался без водоснабжения. В середине марта произошел порыв под территорией парковки на улице Рылеева, 82. За несколько дней до этого, 27-го февраля, без холодного водоснабжения осталась треть города: жилые кварталы от Северного обхода до микрорайона Московский. Холодная вода в домах тамбовчан появилась спустя 3 дня.

По закону, допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды может составлять 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно при аварии в централизованных сетях. На каждое нарушение сроков ремонта реагировали в прокуратуре. Традиционно, в адрес коммунальщиков вносили представления, обязывающие водоснабжающую компанию, устранить причины нарушения прав потребителей. При этом каждый раз в ОАО «ТКС» уверяли, что предпринимали все, чтобы как можно скорее устранить течь в трубах.

- Работы велись в том числе и в ночное время. В них задействовали 30 специалистов и 8 единиц техники, - рассказывали в пресс-службе АО «Тамбовские коммунальные системы» о ликвидации майской аварии.

Однако, несмотря на это, прокуратура, которая провела проверку по поводу отсутствия холодной воды у жителей верхних этажей 280 домов Тамбова, сочла работу коммунальщиков неудовлетворительной.

- В течение первого полугодия на водопроводе, обеспечивающим водой значительное число жителей северной части Тамбова, неоднократно происходили аварийные ситуации, - говорит старший помощник прокурора Тамбовской области Галина Соболева. – Для их ликвидации проводился ремонтные работы, из-за которого прекращалось водоснабжение и отключалась работа повысительно-насосных станций. Что касается аварии, произошедшей 2 мая, её устранили только 5 мая, то есть с нарушением всех установленных нормативных сроков.

8 июня прокурором Октябрьского района внес очередное представление в адрес АО «Тамбовские коммунальные системы», а в отношении технического директора АО «Тамбовские коммунальные системы за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.23 КоАП РФ. Наказание, которое предусматривает за такое нарушение закон, мягко говоря, смехотворное. Ответственному сотруднику ТКС грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей, а в случае, если претензии предъявили бы компании, как юрлицу, и она отделалась бы 5-10 тысячами рублей.

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На севере Тамбова вводят в строй новый водопровод

На прошлой неделе коммунальщики сообщили о завершении работы по прокладке нового участка водовода диаметром 600 мм, снабжающего холодной водой северную часть Тамбова. Нового участок, общей протяженностью около 3,5 км, смонтировали от ул. Советская, 202 до пересечения улиц Агапкина и Советской. По мнению специалистов, замена части водовода позволит повысить надежность водоснабжения жителей северной областного центра. 8 июня в эксплуатацию ввели участок протяженностью 1,2 километра. Никаких неудобств жители не почувствовали, все работы провели без отключения холодной воды. В ближайшее время поэтапно в строй введут всю новую ветку переложенной трубы.

В «Тамбовских коммунальных системах» также поделились планами работ на ближайшее будущее. Напомним, город заключил с коммунальщиками концессионное соглашения, в рамках которого запланирована серьёзная модернизация сферы водоснабжения и водоотведения города. Инвестиционная программа рассчитана на пять лет: за это время в городе собираются проложить новые коллекторы, капитально реконструировать старые, построить новый водозаборный узел.

- Согласно техническому обследованию, проведенному в 2019 году, износ сетей водоснабжения города составляет 75%, из них 68 км имеют 100% износ. Сети водоотведения имеют износ 78%, в том числе сети из железобетона, стали, асбоцемента имеют износ более 93%, - поясняет главный управляющий директор ОАО «ТКС» Павел Едигарев. – Чтобы повысить надежность систем водоснабжения и водоотведения в рамках производственной программы 2021 года запланировано реализовать ряд мероприятий, на которые с июня по декабрь потратят 50 миллионов рублей. Запланированы капитальные ремонты сетей водопроводов, коллекторов и водозаборных узлов. В этом же году в рамках инвестиционной программы в городе появятся 6 новых скважин, построят два новых водовода: в направлении станции Цна и на улице Магистральной.