В Тамбовской области ужесточили коронавирусные ограничения

Ограничения будут действовать до особого распоряжения и только если коронавирус пойдет на спад

16 июня в Тамбовской области ужесточили ограничения, касающиеся коронвирусной инфекции. Как и раньше на территории региона запрещено проведение массовых и публичных мероприятий, за исключением тех, которые предусмотрены в качестве основного вида деятельности организации и индивидуального предпринимателя. При этом с 16 июня существенно изменились правила проведения отдельных массовых мероприятий.

Так, физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в соответствующие календарные планы региона, муниципальных образований области, региональных спортивных федераций, будут проводиться без участия зрителей. Остальные по-прежнему под запретом.

Кроме этого, при проведении культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе установлены жесткие ограничения по численности их участников — не более 100 человек. Одновременно сохраняются требования к наполняемости территории, отведенной для проведения мероприятия. В частности, на 4 квадратных метрах может находиться только 1 человек, при этом все участники должны соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, а организаторы дополнительно должны обеспечить измерение температуры и исключить допуск на мероприятия людей старше 65 лет.

Ограничения также коснулись проведения выпускных в детских садах, школах и СУЗах. Теперь, выпускные будут проводиться отдельно для каждой группы (класса). При этом на них не могут присутствовать родители выпускников и специалисты индустрии развлечений.

Всем организациям и индивидуальным предпринимателям вообще рекомендовали сократить количество любых массовых мероприятий, в том числе на открытом воздухе.

Помимо массовых и публичных мероприятий изменения коснулись работы предприятий общественного питания и всех, кто работает в индустрии исполнительских искусств, отдыха и развлечений.

По-прежнему на территории области приостановлена деятельность предприятий общественного питания в период с 3 до 6 часов утра. При этом изменились требования к наполняемости залов, теперь, в ночное время с 23.00 до 01.00 количество посетителей должно быть не более 20 процентов от вместимости зала обслуживания, а в период с 01.00 до 03.00 — не более 10 процентов.

Если ранее банкеты, фуршеты, включая свадьбы, юбилеи и поминальные обеды, проводились с ограничением наполняемости зала обслуживания из расчета 1 человек на 4 квадратных метра площади зала, то теперь должна быть обеспечена наполняемость не более 50 процентов от вместимости помещения. Ранее действующий запрет на участие лиц, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств, отдыха и развлечений, сохранился.

Также обязаны соблюдать ограничения по 50 процентной вместимости помещений отдельные организации общественного питания, лица, занимающиеся творческой деятельностью, деятельностью в области искусства, спорта, отдыха и развлечений, включая кинотеатры, организацию выставок, деятельность аттракционов, игровых комнат, где оказывается услуга. Эти ограничения теперь будут действовать в период всего режима рабочего времени.

Особое внимание обращено на деятельность предприятий розничной торговли. Теперь их работа должна осуществляться с соблюдением установленного предельного количества покупателей и персонала. Так, в торговом зале должно быть обеспечено присутствие из расчета 1 человек на 4 квадратных метра площади торгового зала.

- Эти ограничения будут действовать до особого распоряжения и при наличии положительной динамики к снижению уровня заболеваемости, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - При этом на территории области будет осуществляться жесткий контроль за их соблюдением.

Региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции просит с понимаем отнестись к вводимым ограничениям, поскольку они, прежде всего, направлены на безопасность и сохранение здоровья тамбовчан. Жителей региона также призывают задуматься о вакцинации, как о наиболее эффективном способе профилактики заражения.