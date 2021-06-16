Проект вокального онлайн-радиоконкурса «Высота» на GlobalFM стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов

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Для участия в нём было подано 12255 проектов. Средства на реализацию своих инициатив в общем объеме 4162 млн рублей получат 2144 социально ориентированные некоммерческие организации из 81 региона. Как заявили представители Фонда президентских грантов: «Это рекордное количество заявок на участие в конкурсе».

Проект вокального онлайн-радиоконкурса «Высота» стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. Проект нацелен на поиск и поддержку молодых талантливых вокалистов и будет проведён по трём номинациям. В качестве главного приза радиостанция GlobalFM предоставляет двухнедельную ротацию композиций победителей в эфире.

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«Вокальный онлайн-радиоконкурс «Высота» в нашем регионе будет проводится второй раз и мы рады сообщить, что в этом году условия будут более привлекательными для участников. Призовой фонд станет хорошим подспорьем победителям в развитии творческой карьеры, - отметил наставник проекта Сергей Прохоров. - Друзья, у вас есть полтора месяца для подготовки: пишите тексты и музыку, сводите треки. Приём конкурсных работ стартует 1 августа 2021 года. Ждём ваших заявок!».

Команда проекта «Высота» благодарит Фонд президентских грантов за оказанное доверие!

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