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Общество16 июня 2021 12:40

Сотрудники Тамбовэнерго провели реконструкцию уличного освещения в селе Крутые Выселки

Сотрудники филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» провели реконструкцию уличного освещения в селе Крутые Выселки Тамбовской области в рамках реализации договора дополнительных услуг
Источник:kp.ru
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По договору специалистами Тамбовэнерго установлено 12 светодиодных светильников нового класса энергоэффективности, использование которых позволяет получить экономический эффект от реализации энергосберегающих технологий.

«В ходе работ тамбовские энергетики сделали уличное освещение доступным для жителей села Крутые Выселки. Строительство, обновление и техническое обслуживание линий наружного освещения – это большой вклад Тамбовэнерго в благоустройство, безопасность и создание комфортной среды проживания», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.

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За оперативную и качественную работу в адрес директора филиала Тамбовэнерго Николая Богомолова поступила благодарность от первого вице-губернатора, руководителя аппарата главы администрации Тамбовской области Олега Иванова и главы Тамбовского района Алексея Бородина.

БИЗНЕС-ПРЕСС