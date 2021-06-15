«Главное богатство Тамбовщины – это люди, которые здесь живут»

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Во время рабочей поездки лидер партии «РОДИНА» Алексей Журавлев посетил одиннадцать муниципалитетов, включая города Тамбов, Мичуринск, Моршанск. Визит депутата начался с участия в рабочем совещании губернатора Тамбовской области Александра Никитина с главами городов и районов. На нем обсуждались вопросы социально-экономического развития и взаимодействия. Выступая на совещании, Алексей Журавлев призвал всех руководителей бороться за то, чтобы поступления в бюджеты городов и районов оставались внутри регионов.

- Деньги должны приносить пользу там, где зарабатываются. Пора переставать кормить федеральный центр! - сказал Алексей Александрович и возмутился - Я не перестаю удивляться колоссальным тратам столицы: иногда стоимость строительства подземного пешеходного перехода в Москве равна бюджету того же Моршанска. Это вопиющая несправедливость!

Мичуринск: у наукограда огромный потенциал!

В этот же день, 7 июня, Алексей Журавлев встретился с главой Мичуринска Максимом Харниковым и главой Мичуринского района Галиной Шеманаевой. Они обсудили текущую ситуацию в районе и городе.

- Разговор получился деловой и конструктивный. У Мичуринска-наукограда есть огромный потенциал! Район прекрасный! Будем сообща улучшать здесь жизнь! – отметил по итогам депутат.

Максим Косенков: рад работать с Журавлевым на благо Тамбова и региона

Второй день визита политика начался со встречи с мэром Тамбова Максимом Косенковым. Возложение цветов к вечному огню в сердце Тамбова дало старт плодотворной работе.

Визит в Тамбов начался с возложения цветов к вечному огню

- Прекрасные люди живут здесь - трудолюбивые, смекалка у них хорошая, - отметил Алексей Журавлев. - Они всегда хотят сделать жизнь лучше. Для себя, для своих родных и близких. Поэтому Тамбов будет развиваться. И мы сделаем все, чтобы он был лучшим городом нашей страны.

Максим Косенков рассказал о планах благоустройства. В частности речь шла о ремонте спуска из горсада на Набережную. Новый спуск должен быть удобным, в том числе для маломобильных групп населения. А еще - стать новым общественным пространством для проведения городских мероприятий.

- В городе много фонтанов, а вечером Тамбов сверкает иллюминацией. Скверы чистые, зелёные и ухоженные. В таком городе приятно жить! Посетив за последнее время более трех десятков городов и сел, есть с чем сравнивать, - заметил депутат Госдумы.

Максим Косенков подчеркнул, что рад работать с Алексеем Журавлевым на благо Тамбова и региона.

- Проехав по многим регионам страны, Алексей Александрович говорит, что Тамбов заметно отличается. И это приятно. Такая оценка - хороший стимул чтобы двигаться вперед! – сказал он.

Максим Косенков поделился с Алексеем Журавлевым планами по обустройству Тамбова

Встреча с главой Тамбовского района Алексеем Бородиным началась у большой карты муниципалитета. Глава района подробно рассказал о разных поселениях, расположенных на территории. Беседа была долгой и обстоятельной.

- Здесь прекрасно развивается проект сельской ипотеки по сниженной ставке - всего под 3%, который пользуется популярностью, - отметил позже Алексей Журавлев.

Петровский район: сельское хозяйство здесь на подъеме!

Затем – село Петровское. Встретившись с главой района Сергеем Ефановым, Алексей Журавлев отметил успехи в сельском хозяйстве.

- Один Петровский район дает урожай пшеницы, как три российских региона вместе взятых. Славится своими яблоками, которые покупают Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск, другие российские регионы, - сказал политик.

После посещения Избердеевской школы депутат заметил, что Петровское - показательный пример реализации на местах нацпроекта «Образование».

- Несмотря на то, что из 16 тысяч человек, проживающих в Петровском районе, 44% - старше 65 лет, молодежь здесь в приоритете. Пример тому – школа, оснащенная по последнему слову техники, - отметил Алексей Журавлев.

Никифоровский район: мусорный полигон – экологическая проблема

Следующий - Никифоровский район входит в пятерку лучших районов области по сельскому хозяйству. Тружениками села Никифоровского района было собрано 240 тысяч тонн зерна. Одно из крупнейший сельхозпредприятий района – комбинат хлебопродуктов Русагро-Тамбов. Он производит ежесуточно 1200 тонн муки шестнадцати сортов.

- Экологическая проблема Никифоровского района - мусорный полигон, с ней буду разбираться! – отметил Алексей Журавлев.

Встреча с митрополитом Феодосием

В заключение второго дня визита, депутат встретился с митрополитом Тамбовским и Рассказовским Феодосием в Тамбовской духовной семинарии. Вместе с Максимом Косенковым они обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи. Ну а в конце встречи Алексей Журавлев преподнес митрополиту символический подарок - колокол «РОДИНЫ», специально отлитый на знаменитом воронежском заводе.

Темой встречи с митрополитом Феодосием стало патриотической воспитание молодежи

Моршанск: комфортная среда создана

Третий день визита начался с поездки в Моршанск и Моршанский район. Встреча с главой Моршанска Алексеем Банниковым и главой района Павлом Фетискиным прошла очень тепло. Как отметил депутат, здесь развито как сельское хозяйство, так и промышленность, в частности, есть крупный литейно-механический завод, развита деревообрабатывающая промышленность, суконное производство.

- Бюджет – около 600 млн рублей, примерно 200 из них выполняются самим районом. Отмечу: район полностью газифицирован! Средняя зарплата - 39 тысяч рублей. При этом каждый год создается 150-200 новых рабочих мест, - отметил Алексей Журавлев.

Сейчас здесь идет реконструкция хлебоприемного предприятия, за счет чего также увеличится количество рабочих мест. Массовый спорт представлен спорткомплексом, ледовой ареной, стадион сейчас ремонтируется. В районе действуют 28 фельдшерско-акушерских пунктов, только за год открыли четыре новых.

- В целом, в районе и городе создана комфортная среда для жителей, власти активно развивают внутренний туризм и здесь действительно есть, что посмотреть! – заключил политик.

Сосновский район: «Доступная среда»

Далее - Сосновский район. Третий по территории район региона, ориентированный при этом на сельское хозяйство. Встретил Алексея Журавлева глава Сосновского района Александр Дьяконов.

- Вся земля обрабатывается! Есть четыре крупных инвестора, агрофермы, агрокомплексы, развитое фермерство, – прокомментировал итоги разговора Алексей Александрович. - Малый и средний бизнес работает, но вот, например, кроликовой ферме пришлось закрыться, так как в гипермаркетах лежит крольчатина иранского производства. Так же была утиная ферма, но на полках представлена только Франция.

Алексей Журавлев заметил так же, что перед производителями остро стоит проблема рынка сбыта. Сетевые магазины не принимают местную продукцию.

- Малый и средний бизнес при таком подходе мы сами душим. Хотя меры поддержки хорошие, но основной вопрос - куда сбывать продукцию? – отметил он.

В Сосновке работает спортивно-оздоровительный комплекс, таких два в сельских районах. Есть хоккейная коробка, мультистадион. Реализуется программа «Доступная среда», для людей с ограниченными возможностями созданы все условия.

Староюрьевский район: условия для работы есть

Потом путь депутата Госдумы Алексея Журавлева лежал в Староюрьевский район. Встретившись с главой района Сергеем Чиркиным, Алексей Журавлев отметил, что условия для бизнеса в районе созданы, успешно трудятся и фермеры.

- В сельском хозяйстве средняя заработная плата 42 тысяч рублей. Вся необходимая инфраструктура есть. Сейчас строится новый водопровод, а сам район полностью газифицирован. Успешно работает программа сельской ипотеки, - сказал он.

Первомайский район: помощь конкретным людям

Финальным пунктом рабочего визита Алексея Журавлева в Тамбовскую область стало посещение Первомайского района. С ним политика знакомил глава Роман Рыжков. По оценке Алексея Журавлева, досуг жителей в поселке организован прекрасно.

- В Центральном доме культуры есть все условия для детско-юношеского творчества, целых два кинозала! По программе «Доступная среда» – все в наличии. Молодежь теперь не может сказать, что ей «нечего делать» и «некуда сходить». Есть кружки, кино, танцы, бильярд, спортивный зал с современным оборудованием, – сказал Алексей Александрович.

Есть и серьезные проблемы. Например, на предприятии «Первомайскхиммаш». В то же время район известен в России маркой «Тамбовская индейка «Пава-пава». На этом предприятии работает 1600 человек. Средняя заработная плата 33 тыс. рублей.

В Первомайском к Журавлеву подошла женщина – Галина Махина, которая увидела депутата из окна своей квартиры. Она попросила помощи в решении вопроса о гражданстве для соседки-беженки из Украины.

- Соответствующий статус у нее имеется, но вопрос пока завис, гражданство не дают уже пять лет. Причем она по происхождению россиянка, родилась в Брянске! Уважаемая Галина Петровна, обязательно поможем вашей соседке! – сказал ей Журавлев.

На следующий же день депутат направил к соседке Галины Петровны квалифицированного юриста, оказал денежную помощь, обеспечил средствами первой необходимости и продуктами. Теперь будет решаться вопрос с паспортом.