Сотрудники Тамбовэнерго провели серию уроков по электробезопасности в школах Тамбовской области

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Участие в таких занятиях приняли более 350 детей из школ Ржаксинского, Сосновского, Пичаевского, Инжавинского, Кирсановского и Тамбовского районов.

Энергетики рассказали школьникам об основных правилах электробезопасности и значении установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков. Ученики посмотрели видеоролики об опасности самовольного проникновения на энергообъекты. Детям были продемонстрированы приемы оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока.

В завершающей части занятия энергетики провели тематические конкурсы и викторины, а также вручили всем школьникам специализированные брошюры и плакаты.

Уроки электробезопасности – одно из важнейших мероприятий программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на энергообъектах Тамбовэнерго.

«В течение учебного года наши сотрудники проводят подобные занятия в образовательных учреждениях, а во время каникул – в детских оздоровительных лагерях. Цель таких мероприятий - не только познакомить детей с правилами электробезопасности, но и провести разъяснительную беседу с учителями и воспитателями», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.