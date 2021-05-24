Сезон 2021: 5 идей для полного дачного счастья

Фото: Агентство MainPR

Если раньше дача была местом, куда приезжали, чтобы, в первую очередь, чтобы копать или сажать, то сегодня дача становится местом, где получаешь энергию для чего-то нового в своей жизни. Мы собрали 5 актуальных трендов, которых, возможно, не хватает для полного дачного счастья.

Сделать дачу как в передаче «Фазенда»

Фото: Агентство MainPR

Если вы еще не сделали мебель из паллет, ни разу не слышали о понятии «вертикальный сад» и не повесили гамак на своем дачном участке, тогда мы идем к вам. На самом деле, интересных идей по благоустройству много – нужно только задать вопрос поисковику.

Например, за ландшафтный дизайн отвечает канал «Индизайн», а классные идеи в стиле «очумелых ручек» ждут вас в блоге «Бери и делай». Youtube (18+) покажет пошаговую инструкцию, а Pinterest (6+) поможет вдохновиться идеями для декора. Главное – загореться идеей и запастись быстрым мобильным интернетом.

Смотреть кино под открытым небом

Фото: Агентство MainPR

Устроить киносеанс под открытым небом – это ли не мечта истинного дачного романтика! А при наличии проектора воплотить мечту в жизнь не составит труда. Экраном может выступать простыня, натянутая между деревьев, или белая стена. Для создания нужной атмосферы можно развесить гирлянды, расставить ночники, обложиться подушками, пуфиками, приготовить еду и напитки. Можно даже позвать соседей и заодно поразить их вашей задумкой! Важным и нужным дополнением к вечеру станут средства от москитов.

Не забудьте скачать на флешку желаемый фильм! Если же флешка с нужным фильмом осталась в городе, или в последний момент вы изменили решение, что посмотреть этим вечером, то и тут вам пригодится скоростной мобильный интернет.

Позаботиться о будущем своего участка

Среди дачников набирает популярность тренд на посадку вечнозеленых растений, которые будут радовать глаз в течение года. Растения не сбрасывают листья и иголки разом, а делают это постепенно, поэтому не теряют презентабельный вид. К тому же, они неприхотливы в уходе: меньше хлопот – больше времени на семью и друзей!

Посадить можжевельник, рододендрон, вереск, камелию и найти ту самую тую поможет обзор питомников вашего города. Качество питомника гарантирует, что на выходе вы получите тот сорт растения, который реально хотите.

Посадить что-то новенькое

Фото: Агентство MainPR

Если в прошлом году вы тоже не знали, куда девать неожиданно разросшиеся кабачки-гиганты, а овощную икру даже видеть не хочется, мы вас понимаем. Понимаем и предлагаем сфокусироваться на чем-то новеньком.

Попробуйте заняться выращиванием дерева авокадо, высадить помидоры сорта «Желтая карамель» или даже «Золотые купола». Из зелени для посадки подойдет шпинат, базилик или салат Айсберг. Когда все подоспеет, блюда с огорода будут не хуже, чем в ресторане.

Не бойтесь экспериментировать! Например, дачницы Новосибирской области решили высаживать «северное» киви, а местные ученые и вовсе предложили выращивать на своих участках восковую тыкву, кивано и вигну. По их словам, экзотические овощи вполне способны приспособиться даже к суровому климату – почитайте об этом больше на просторах интернета.

Перенять опыт других дачников и сделать еще лучше

Без общения и обмена опытом не обойдется, пожалуй, ни один дачник. Но далеко не все советы можно найти на соседском огороде, порой нужно поискать глобальнее – в интернете, да еще и срочно, стоя прямо перед грядкой или строительными материалами.

Билайн в Тамбовской области улучшает качество связи. Оператор продолжает масштабное развитие сети и строительство новых базовых станций в Тамбове и городах области. В 2021 году в сеть региона планируется инвестировать в 2 раза больше, чем в 2020 году. А это значит, что интернет- возможностей для дачников (и не только их) будет еще больше.

О предложении «Возьми интернет на дачу»*

«Возьми интернет на дачу» – новое предложение от оператора в Тамбовской области для тех, кто предпочитает отдыхать или работать на свежем воздухе. Переезжая на дачу, можно продолжить работу «на удаленке», не отказываться от просмотра любимых сериалов и серфинга в интернете. Достаточно приобрести в интернет-магазине или одном из собственных офисов Билайн 4G-модем или 4G-роутер в комплекте с тарифом «Интернет PRO» (специально разработан для гаджетов). В подарок новому абоненту Билайн дает 3 месяца связи и опцию «Безлимитный интернет» бессрочно, без абонентской платы и платы за подключение.*

*3 месяца связи и опция «Безлимитный интернет» в подарок для новых абонентов с 08.04.2021 г. по 31.08.2021 г. для ряда регионов при покупке акционных WI-FI роутера или USB-модема и SIM-карты c тарифом «ИнтернетPRO» при технической возможности подключения. Количество ограничено. Подробнее об организаторе, условиях акции и стоимости - на beeline.ru.