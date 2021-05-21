Тамбовэнерго готово к безопасному проведению ремонтных работ

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В рамках подготовки в подразделениях предприятия выполнены мероприятия, направленные на предотвращение случаев производственного травматизма.

Актуализированы списки потенциально «опасных мест» в электроустановках. Проверено обеспечение бригад и диспетчерских пунктов документами, необходимыми для безопасной организации и выполнения работ. С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом проведены практические занятия по производству оперативных переключений, подготовке рабочих мест и допуску бригад для безопасного выполнения работ в электроустановках. Проведено техническое обучение оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала Тамбовэнерго, включающее теоретическую и практическую подготовку на учебно-тренировочных полигонах с показательным допуском к работе.

Рабочие места укомплектованы необходимыми для безопасного ведения работ средствами защиты, приспособлениями, аптечками первой помощи, инструментами и приборами.

Проверку готовности подразделений к ремонтным работам провели специально созданные комиссии и центральная комиссия Тамбовэнерго. По итогам проведенных мероприятий всем структурным подразделениям филиала выданы акты готовности.

«Ремонтная программа выполняется специалистами филиала в течение всего года, достигая максимума в летний период. В настоящее время все работы проводятся в установленные сроки. Реализация мероприятий ремонтной программы позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Тамбовской области, в том числе при прохождении периода осенне-зимнего максимума нагрузок в 2021-2022 гг.», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.