Владимир Нетёсов: «Главная задача сегодня – своевременная реализация в регионе мер господдержки семей с детьми»

.

Вчера, 19 мая, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, положения которого направлены на реализацию задач, поставленных в Послании Президента РФ. Речь идет о поправках, предусматривающих установление ежемесячного пособия беременным, вставшим на учет на ранних сроках; ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет из неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума. Еще одно нововведение касается установления пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет включительно в размере 100% среднего заработка.

Напомним, в своем послании Федеральном Собранию 21 апреля 2021 год Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с рядом инициатив, направленных на упрочение позиции России как социального государства. На федеральном и региональном уровне в сжатые сроки началась разработка плана их реализации. Так, были разработаны и приняты Госдумой поправки в ряд законодательных актов, регулирующих социальную сферу.

В частности, женщинам, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности, будет с 1 июля 2021 года выплачиваться не единовременное, а ежемесячное пособие. Пособие составит 50% от прожиточного минимума в субъекте РФ. Право на эту выплату будут иметь женщины, вставшие на учет в медорганизациях после шести недель беременности, чей размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. Пособие будет выплачиваться до момента рождения ребенка.

.

Кроме того, с 1 июля 2021 года вводится новый вид выплат — ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Его размер составит 50% от прожиточного минимума для детей в регионе. Право на пособие получат неполные семьи с низкими доходами. Если в семье несколько детей соответствующего возраста, пособие выплачивается на каждого ребенка. На выплату могут рассчитывать единственные родители или родители, получающие алименты по решению суда.

Еще одна новация — пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком до восьми лет. С 1 сентября 2021 года оно будет выплачиваться в размере 100% среднего заработка, вне зависимости от стажа.

– Важно, чтобы меры государственной поддержки семей с детьми были реализованы в регионе своевременно. Депутаты Воронежской областной Думы приступили к рассмотрению изменений в ряд законов региона, регулирующих социальную сферу, — рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Как сообщил Владимир Нетёсов, корректировки будут внесены в законы Воронежской области «О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» и «О порядке определения дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования».