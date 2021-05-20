Врио мэра Тамбова и его замы раскрыли доходы за 2020 год

Чиновники мэрии ежегодно отчитываются о своих заработках

Врио мэра Тамбова Максим Косенков, его заместители, а также советник градоначальника на минувшей неделе отчитались о доходах, которые они получили в 2020 году, а также раскрыли имеющееся в собственности имущество. Согласно данным деклараций городских чиновников, врио главы города Максим Косенков, который занял эту должность в ноябре 2020 года, заработал в прошлом году меньше практически всех своих заместителей. Его доход составил 751 тысячу рублей. В собственности у градоначальника 246/1000 доли земельного участка площадью 1693 кв.м., предназначенного под многоэтажную застройку, квартира площадью 75 кв.м. и 8-метровый сарай. В пользовании: жилой дом на 316 «квадратов» и земельный участок площадью 1475 кв. м. Автомобилей у Косенкова нет.

Самым состоятельным заместителем главы администрации города стала Антонина Колодина, которая курирует социальную сферу: среднее и дошкольное образование, культуру, управление ЗАГС, а также управления по связям с общественностью и по работе с обращениями граждан. Её доход в 2020-м почти вдвое превысил заработки врио мэра и составил 1 миллион 474 тысячи рублей. В собственности у чиновницы квартира площадью 38,8 кв. м., половина доли в квартире 63,4 «квадрата», в пользовании – вторая половина этой же квартиры. Транспортных средств на неё не зарегистрировано.

Немного меньше Колодиной заработал заместитель главы администрации Тамбова Александр Жуков, который также является председателем городского комитета финансов. В прошлом году доход чиновника составил 1 миллион 431 тысячу рублей. В собственности у главного городского казначея общее имущество в многоквартирном жилом доме площадью 1806,6 кв. м., доля в инженерных сетях этого же сооружения, часть участка под домом, половина доли в квартире площадью 77,2 кв. м., а также 5-я часть квартиры в 95 «квадратов». У Жукова есть автомобиль МАЗДА СХ-7.

Татьяна Гуляева, под руководством которой функционирует экономика Тамбова, получила в 2020-м доход, немного превышающий 1 миллион рублей. Она владеет земельным участком площадью 600 кв.м., домом в почти 290 «квадратов» и квартирой площадью 57,4 кв.м. На Татьяну Гуляеву оформлены две иномарки: НИССАН Х-TRAIL и НИССАН QASHQAI.

Советник главы города Елена Крупинина получила доход в 968 тысяч рублей. На неё зарегистрированы участок площадью 5748 кв.м., дом на 48,2 «квадрата», квартира площадью почти 50 кв.м. и автомобиль ХЕНДЭ Крета.

Самым скромным по уровню доходов заместителем стал Владимир Сыщиков, который курирует работу жилищного комитета. В прошлом году чиновник заработал всего 492 тысячи рублей. При этом у него есть два земельных участка, половина доли в доме площадью 78,7 кв.м, дом на почти 70 «квадратов», Lexus Nx300, два грузовых автомобиля – УАЗ-469 и ГАЗ-66, а также лодка Brig 33.