Игорь Артамонов: Необходимо постоянно отслеживать, что не нравится людям и менять подход к работе

.

С руководителями медучреждений он обсудил модернизацию липецкой медицины и перспективы внедрения лучших московских практик в первичное звено здравоохранения нашего региона.

«Мы должны отобрать лучшие практики столицы и внедрить их в липецкую систему здравоохранения, – сказал Игорь Артамонов. – При этом важно учесть наиболее актуальные запросы населения».

В ходе стратегической сессии медики определили основные проблемы, существующие сегодня в региональной сфере здравоохранения. В их числе – низкая удовлетворённость пациентов медицинским обслуживанием, недостаточная пациентоориентированность персонала, некомфортные условия для пребывания пациентов, нерациональное распределение нагрузки на медицинские кадры. Глава региона поручил в ближайшее время выработать решение этих вопросов.

«Медицина должна быть клиентоориентированной. Необходимо постоянно отслеживать, что не нравится людям, выявлять проблемы и менять подход к работе. Между медиками и пациентами должна быть встроена эффективная коммуникация», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.