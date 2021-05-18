Тамбовчане стали должниками по вине УК

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Жители 45-квартирного дома по ул. Державинской, 20, исправно оплачивая коммунальные услуги, числятся при этом должниками. Как так вышло? Оказалось, средства, которые они перечисляли ресурсопоставщику через управляющую компанию ООО «Интел-сервис», до этого самого ресурсопоставщика просто не доходили.

Ситуация привлекла внимание прокуратуры Октябрьского района, которая инициировала проверку по факту неоплаты услуг ресурсопоставщику - то есть, компании «Квадра». В Арбитражном суде, куда обратилась теплоэнергетическая компания, признали нарушение условий договора со стороны обслуживающей организации, долг которой превышает два платежных периода. С точки зрения закона это квалифицируется как осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований.

- Прокурором Октябрьского района генеральному директору ООО «ИНТЕЛ-Сервис» внесено представление об устранении нарушений закона, руководитель обслуживающей организации также привлечен к административной ответственности по части 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ и оштрафован на 105 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры – пояснили в прокуратуре Октябрьского района.

В компании «Квадра прокомментировали ситуацию так:

- Долг этой управляющей организации начал копиться с 2016 года, а с лета 2019 ООО «Интел-сервис» совсем перестало перечислять денежные средства за теплоноситель поставляемый на жилой дом по Державинской, 20. В результате это привело к задолженности в размере свыше 2,4 млн рублей, которая частично уже подтверждена судебными решениями.

Нам удалось выяснить, что УК перестала платить за коммунальные услуги с 2019 года не только «Квадре». Так АО «Тамбовские коммунальные системы» недополучил от управляющей компании за водоснабжение и водоотведение дома по ул. Державинская, 20 больше 1 миллиона рублей. И это притом, что в управлении ООО «Интел-сервис» находится всего две 9-этажки (в центре и на севере города).

- Обслуживающая компания «Интел-сервис» не перечисляет средства с середины 2019 года, - рассказали в пресс-службе водоснабжающей компании. - К сожалению, управляющие компании, которые берут с потребителей деньги за услуги, но не перечисляют их ресурсопоставщикам – явление нередкое. Такое поведение для УК может привести к лишению права заниматься управлением жилыми домами, в практике юридической службы ТКС такие случаи были.

По словам начальника управления государственного жилищного надзора Тамбовской области Алексея Лебедева, жильцы чаще всего даже не предполагают, что деньги, которые они платят за коммунальные услуги, по назначению не доходят.

- Выяснить это можно только, если жильцы будут напрямую контактировать с ресурсопоставщиками, но на практике этого не делается, - говорит Алексей Викторович. – Выходом из ситуации может стать заключение прямых договоров с коммунальными компаниями. Инициатором перехода на такие взаимоотношения может стать ресурсоснабжающая организация, в случае, если факт неоплаты ее услуг в течение двух платежных периодов подтвержден соответствующим актом или имеется судебное решение.

Есть и еще один путь: если жильцы сомневаются в честности своей обслуживающей организации, можно общедомовым собранием собственников принять решение о переходе на прямые договоры с ресурсопоставщиком, включить этот пункт в Протокол, подлинник которого затем направить в УК, а копию передать в РСО. Такое решение позволит быть уверенными в том, что деньги за коммунальные ресурсы поступают непосредственно поставщикам, а не оседают в карманах нерадивых УК.

В Госжилнадзоре уверяют, что с управляющими компаниями, которые имеют долги перед ресурсопоставщиками, проводят работу и, в случае, если предупредительные меры не помогают изменить ситуацию, штрафуют их. К ответственности привлекают не только руководителя компании-нарушителя, но и само юрлицо, - штрафы в этом случае гораздо выше и начинаются от 300 тысяч рублей. В случае грубых и неоднократных нарушений обслуживающую компанию по решению суда и вовсе могут лишить лицензии. Такие прецеденты в Тамбовской области были, но и у жителей есть рычаги влияния на работу своей УК. Ведь в случае, если работа обслуживающей организации жильцов не устраивает, - ее можно легко сменить на более добросовестную.