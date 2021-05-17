Николай Богомолов: Развитие социальной инфраструктуры региона является одним из приоритетов в работе Тамбовэнерго

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Тамбовский филиал выполнил технологическое присоединение к электрическим сетям второго корпуса детского сада «Радуга» на 50 мест, расположенного в селе Стрельцы Тамбовского района Тамбовской области.

Для обеспечения энергоснабжения, в рамках исполнения обязательств по договору о технологическом присоединении, осуществлено строительство трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВа, строительство двух кабельных линий КЛ-0,4 кВ суммарной протяженностью 200 м и строительство воздушной линии электропередачи ВЛЗ-10 кВ, выполненное с применением провода с защитной изолирующей оболочкой, суммарной протяженностью 750 км. Также была произведена реконструкция объектов электросетевого хозяйства в части установки дополнительного автоматического выключателя в распределительном устройстве трансформаторной подстанции КТП 10/0,4 кВ. Все мероприятия по договору технологического присоединения были выполнены тамбовскими энергетиками оперативно и качественно.

«Развитие социальной инфраструктуры региона является одним из приоритетов в работе Тамбовэнерго, и мы рады поддержать появление в регионе еще одного нового социального объекта, ведь забота о детях – это то, что может и должен делать каждый из нас. Качественно и оперативно выполняя все необходимые работы по выдаче мощности детским садам, специалисты Тамбовэнерго вносят существенный вклад в обеспечение социально-экономического развития Тамбовской области, в поддержку материнства, отцовства и детства», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.