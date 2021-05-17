На улучшение жизни в Борисоглебске в Воронежской области запланировано направить в 2021 году порядка 1 млрд рублей

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов принял участие в мероприятиях рабочей поездки вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева в Борисоглебск.

Состоялась рабочая поездка заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексея Гордеева в Борисоглебск. В ней приняли участие губернатор Александр Гусев, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутаты регионального парламента Владимир Коробов и Дмитрий Ширяев.

Сначала участники поездки приняли участие в торжествах по случаю Дня города Борисоглебска: в этом году он отмечает 323-летие со дня основания.

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В ходе праздничных мероприятий было особо отмечено, что уже в ближайшее время в городском округе появятся современная школа, спортивные объекты, новые сети водо- и газоснабжения. В этом году на развитие Борисоглебского округа будет выделен 1 млрд рублей. И темпы поддержки снижаться не будут.

В рамках поездки обсуждался вопрос разработки программы по масштабному благоустройству Борисоглебска к 325-летнему юбилею города. Планируется привести в порядок фасады зданий, значительные средства будут направлены на развитие социальной и инженерной инфраструктуры. При этом Алексей Гордеев заявил, что готов содействовать тому, чтобы Борисоглебск вошел как можно в большее количество федеральных программ.

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Далее участники проинспектировали ряд производственных и социальных объектов. В частности, оценили ход строительства микрорайона «Восточный» на 47 жилых домов. Здесь также появятся поликлиника, спорткомплекс с бассейном, стадион, ледовая арена. В «Восточном» возводят и один из наиболее важных социальных проектов — школу на 1224 места. Работы начались весной прошлого года. Стоимость, включая оборудование, составляет 975,8 млн рублей. На сегодня выполнено более трети всего объема работ. Срок окончания строительства — 1 августа 2022 года. Школа рассчитана на 51 класс. Здесь же построен и работает детский сад «Солнечный город» на 220 мест. Его возвели в рамках нацпроекта «Демография». Еще одним пунктом поездки стал семейный досуговый центр с круглогодичным катком. Новый объект распахнет свои двери уже в сентябре.

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В тот же день делегация побывала на ряде предприятий, в том числе Маслозаводе «Третьяковский» в селе Третьяки. Предприятие начинало свою работу как цех по переработке подсолнечника производительностью 10 тонн в сутки. А сегодня продукция предприятия реализуется уже по всей стране. В прошлом году здесь произвели почти 73 тысячи тонн масла.

По словам Алексея Гордеева, маслозавод вырос на глазах областной власти.

- Сегодня здесь работают около 500 человек. А Третьяковское яйцо, которое рядом, на птицефабрике, производят, известно за пределами Воронежской области. Владелец предприятия Геннадий Ширяев принадлежит к тому типу инвесторов, которые вкладывают свои немалые средства в социальную инфраструктуру, — отметил вице-спикер Госдумы.

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В рамках традиционной встречи с представителями местных СМИ речь шла о строительстве дорог, проблемах ЖКХ, привлечении новых инвестиций в городской округ и о других актуальных для Борисоглебска темах. В частности было отмечено, что сейчас готовится проектная документация на технологичный мусорный полигон в округе. В этом году власти проведут торги на его строительство. Один из вопросов касался строительства обхода Борисоглебска. Алексей Гордеев рассказал, что его обновленный проект в июле пройдет госэкспертизу. Общая стоимость реализации объекта оценивается в 12 млрд рублей. Как отметил Алексей Гордеев, буквально осенью будут объявлены торги на начальный этап строительства: уже выделены первые 150 млн рублей. Рассматривается возможность открытия дороги к юбилею города.

Статус Борисоглебска должен повысить и индустриальный парк. Как отметил Александр Гусев, сейчас важно правильно подобрать площадку. Инвесторы смогут рассчитывать на все соответствующие преференции.

Владимир Нетёсов подчеркнул, что комплексное развитие Борисоглебска всегда находится в сфере особого внимания всех органов власти, в том числе и законодательной.

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- Вопросы, связанные с развитием Борисоглебского городского округа, известны мне не понаслышке: в свое время его жители доверили мне представлять их интересы в региональном парламенте. Могу с уверенность сказать, что борисоглебцы — трудолюбивые, ответственные люди, переживающие за свою малую родину. Поэтому государственная поддержка любых начинаний здесь имеет хорошую перспективу. Сегодня мы видим позитивную динамику в развитии городского округа, и готовы всеми способами способствовать ее дальнейшему закреплению. Комплексное развитие Борисоглебска всегда находится в сфере особого внимания всех органов власти, в том числе и законодательной. В частности, буквально в конце апреля в Борисоглебске состоялось выездное заседание парламентского Комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию, на котором обсуждался вопрос о перспективах машиностроительной отрасли в регионе, в том числе с северо-востока Воронежской области. Решения, принятые там, обязательно лягут в основу дальнейших планов новой индустриализации, которая начата в регионе, — прокомментировал итоги рабочей поездки председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.