Максим Косенков: «Алексей Журавлев — человек дела!»

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Был помощником депутата Государственной Думы Алексея Журавлева. В 2016 году на выборах в Тамбовскую областную Думу «Родина» заняла третье место, затем в 2018 году на выборах в поселке Строитель команда Косенкова получила 11 мандатов из 15. На выборах в Тамбовскую городскую Думу в 2020 году тамбовская «Родина» также победила, получив 26 мест из 36.

- Максим Юрьевич, почему Вы связали свою судьбу с «Родиной»?

- «Родину» я выбрал в 2015 году. Тогда мне поступало много предложений о сотрудничестве от разных политических партий. Но я принял предложение председателя «Родины» Алексея Журавлева. Почему?

Я всегда говорю - Родина одна. Говорят: «где родился, там и пригодился». Хочу пригодиться моей малой Родине. И партия мне предложила такие условия совместной работы, которые позволяют быть максимально полезным нашей тамбовской земле. Быть полезным городу, который я очень люблю, в котором хочу работать.

- А в чем особенность партии «Родина» для Вас?

- Она предоставляет каждому руководителю регионального отделения определенную свободу действий, дает возможность проявить себя и ориентироваться на наши проблемы. Проблемы конкретных регионов и городов. Очень важно, что нас не ставят в какие-то рамки и дают возможность выбора. Поэтому считаю, что стратегия, которую определил Алексей Александрович Журавлев как лидер партии, ставка на регионы – верная. «Родина» - это команда, которая работает на общее дело, на благо россиян. Придерживается прагматичной политики, поддерживая по принципиальным вопросам тот курс, который проводит президент страны.

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- Как бы Вы охарактеризовали Алексея Журавлева как человека?

- Во-первых, Алексей Александрович человек конкретный. Человек дела. Он искренний и эмоциональный. Это сразу к нему располагает. У него есть свое мнение, свой взгляд на проблемы. Если посмотреть результаты голосований в Государственной Думе, вы в этом убедитесь. В сложных моментах он всегда протягивает руку помощи не только своим соратникам, но и всем людям.

- Вы часто к нему обращались за помощью?

- Да, просил задействовать федеральные, правительственные структуры по темам, которые волновали наших жителей. Например, в 2015 году, когда произошла трагедия на пороховом заводе в Котовске. Алексей Александрович тогда лично встречался с заместителем председателя правительства, чтобы организовать тщательную проверку и выяснить причины случившегося. Вместе с ним мы решали проблему включения поселка Строитель в национальный проект «Чистая вода». Он лично ей занимался, и в конечном итоге, при поддержке нашего губернатора Александра Валерьевича Никитина, поселок получил многомиллионное финансирование на строительство станции обезжелезивания воды.

- Сейчас Вы в каких сферах сотрудничаете, кроме партийной?

- Алексей Журавлев работает в исполкоме Общероссийского Народного Фронта. Работа этого, созданного по инициативе Президента, движения очень важна для решения многих наших проблем. Алексей Александрович активно занимается проблемами, которые волнуют людей. Даже если взять тему доходов населения, Алексей Александрович не раз говорил, что в стране не должно быть такого понятия как прожиточный минимум, должен быть стандарт достойной жизни такой, чтобы человек чувствовал себя спокойно и уверенно. Думаю, что этот стандарт должен быть во всем – в степени благоустройства, в комфорте городской среды и так далее. Я считаю, что его внимание к патриотическому воспитанию, к истории страны и современности тоже заслуживает уважения и поддержки.

Уже 6 лет я тесно работаю с Алексеем Александровичем, и надо сказать, что с ним легко. Наше общение продолжается и в Тамбове, и в Москве, и в других регионах страны. Оно очень позитивное, дает хороший эмоциональный заряд. Журавлев всегда четко обозначает приоритеты и видит в руководителях региональных отделений прежде всего партнеров и соратников по общему делу. И идея этого общего дела сближает нас по сегодняшний день.

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- А что удалось сделать новой городской власти? Хотя времени, конечно, прошло немного после выборов в городскую Думу.

- Понимаете, Тамбов устал от безвластия в городе, от неопределенности. Я всегда говорил, что городская власть должна быть крепкой. Не должна бояться принимать решения. Даже если они кому-то не нравятся, кажутся неправильными или несвоевременными. При этом она должна чувствовать свою ответственность, уметь брать на себя эту ответственность. Ежедневно заниматься городом, пытаться искать решения вопреки возможностям и обстоятельствам. Использовать все ресурсы для того, чтобы город развивался. Для того, чтобы тамбовчане чувствовали город своим и ощущали заботу со стороны власти.

- Удалось этого достигнуть?

- За прошедшие полгода мы делали всё, чтобы приблизить городскую власть к простым жителям. Сейчас могу сказать, что и я, и администрация в целом доступны для горожан. Приятно, что сейчас Дума и администрация не соревнуются между собой, кто главнее. Депутатское большинство работает созвучно с нами. Что не отменяет серьезных и глубоких дискуссий по разным вопросам. При этом депутатам не надо быть специалистами во всех вопросах, достаточно того, что у них есть те взгляды, которые у обычных горожан. В Думе нет конъюнктурной работы в интересах какой-то отдельной социальной группы. Одно время у нас говорили, что городская Дума превратилась в клуб предпринимателей, которые решают свои проблемы. Теперь этого нет. Депутаты - обычные люди, разных профессий, представляющие разные слои общества. И очень важно, что Алексей Александрович это всячески поддерживает и приводит нас в пример другим регионам. Важно, что нам удается искать компромиссы, конструктивно работать вместе с губернатором Александром Валерьевичем Никитиным, который большое внимание уделяет областному центру. И мы работаем в полном взаимодействии и понимании нашей ответственности. Тамбов чувствует его поддержку. При этом помощь федеральных структур в продвижении острых для города тем была бы очень полезной, и Журавлеву под силу эта задача.

- Что бы Вы еще отметили в работе с Алексеем Журавлевым?

- Знаете, много было личных проблем тамбовчан, которые требовали особого внимания правоохранительных органов. Это были и житейские темы, и резонансные происшествия. Как депутат Государственной Думы Алексей Александрович всегда откликался и старался помочь людям. Не было такого случая, чтобы он не откликнулся. И всегда это было очень оперативно, с погружением в проблему. Я всегда считал и считаю, что наша жизнь по большому счету состоит из каких-то, казалось бы, «мелочей». Но за каждой такой «мелочью» – судьба конкретного человека. И вот то, что он не безразличен, не бездушен к таким мелочам, мне очень нравится в нем.