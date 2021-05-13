ЦУР Липецкой области создал чат-бот для консультаций по соцконтрактам

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Канал информирования о помощи на основании социального контракта создал ЦУР Липецкой области совместно с региональный управлением социальной политики. Специальный чат-бот можно найти по адресу @SocContract48bot.

Подключившись к диалогу, пользователь получит сведения о том, что такое социальный контракт, кто им может воспользоваться, на каких условиях и по каким направлениям оказывается эта мера поддержки, какие документы и куда надо предоставить. Также с помощью чат-бота можно узнать контакты структур, оказывающих помощь, например, в составлении бизнес-плана. Чтобы оценить свой потенциал к предпринимательской деятельности, можно пройти профориентационное онлайн-тестирование.

Если после знакомства с основной информацией возникнут вопросы, то индивидуальную консультацию по ним можно получить у специалистов управления социальной политики Липецкой области, присоединившись к группе «Соцконтракт48». «Мы стремимся сделать информацию о помощи малоимущим гражданам максимально доступной. Консультации о заключении социального контракта оперативно можно получить на сайте управления, в наших сообществах в социальных сетях, по телефону Единой диспетчерской службы 8-800-450-48-48, доб. 2. Теперь это стало возможно и в мессенджере», – прокомментировала начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.

С начала текущего года в регионе заключено 1884 соцконтракта. До конца года эту меру поддержки могут получить почти 5,5 тысячи жителей Липецкой области. «Соцконтракты востребованы у жителей региона, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Наша задача получить хороший результат от этой программы, понизить уровень бедности и вовлечь людей в создание регионального продукта».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.