Тамбовэнерго присоединилось к Международной акции «Сад памяти»

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В рамках акции тамбовские энергетики высадили туи, рябины и каштан возле мемориала погибшим в годы ВОВ в селе Голынщина Кирсановского района Тамбовской области.

Международная акция «Сад памяти» стартовала в прошлом году. В первый год проведения участниками стали сотни тысяч человек из 85 регионов России и свыше 50 стран присоединились к масштабной инициативе. Акция организована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. Целью акции является создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

«Великая Отечественная война – одна из самых скорбных и трагических вех нашей истории. Она коснулась каждой семьи в нашей стране, отняла миллионы жизней, принеся беды и страдания. Своей скорбью мы отдаем дань уважения и памяти тем, кто совершил великий подвиг, отдав свою жизнь за мирное и независимое будущее, тем, кто прошел все тяготы войны. Для нас это история доблести, высокого патриотизма и силы духа», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.