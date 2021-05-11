Николай Богомолов: Способствуя созданию комфортных условий для увеличения демографии, мы улучшаем будущее нашей страны

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Тамбовский филиал выполнил технологическое присоединение к электрическим сетям детского сада, расположенного в городе Тамбов Тамбовской области.

Для обеспечения энергоснабжения, в рамках исполнения обязательств по договору о технологическом присоединении, осуществлен монтаж двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ мощностью 2*160 кВа, строительство кабельной линии КЛ-6 кВ суммарной протяженностью 1,2 км и строительство КЛ-0,4 кВ суммарной протяженностью 0,7 км. Все мероприятия по договору технологического присоединения были выполнены тамбовскими энергетиками оперативно и качественно.

«Забота о детях – это то, что может и должен делать каждый из нас. Качественно и оперативно выполняя все необходимые работы по выдаче мощности детским садам, специалисты Тамбовэнерго вносят существенный вклад в обеспечение социально-экономического развития Тамбовской области, в поддержку материнства, отцовства и детства. Способствуя созданию комфортных условий для увеличения демографии, мы улучшаем будущее нашей страны», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.