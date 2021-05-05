В Тамбове под угрозой уничтожения может оказаться здание бывшей церковно-приходской школы постройки начала ХХ века

Здание несколько лет находилось в списке выявленных объектов культурного наследия

В Тамбове под угрозой уничтожения оказалось здание, расположенное в историческом центре города на ул. Кронштадтской, 83. Согласно архивным документам, построили его по инициативе местного духовенства в 1908 году. Предназначался одноэтажный кирпичный дом для размещения там церковно-приходской школы при Введенской церкви (расположенной рядом) и до 1918 года использовался именно по этому назначению. С приходом на Тамбовщину советской власти церковно-приходскую школу закрыли, а в здании стала работать начальная школа.

Церковноприходская школа располагалась рядом с храмом

В конце 1930-х годов решено было разобрать Введенский храм, а на его фундаменте в 50-х годах построили школу №9. Основное здание учебного учреждения функционирует до сих пор, а необходимость в старой начальной школе отпала. До 2014 года бывшая церковно-приходская школа находилась в оперативном управлении СОШ №9, пока гордума не приняла решение списать обветшавшее и не нужное образовательному учреждению здание. С тех пор оно осталось в ведении муниципалитета, но никак не использовалось и продолжало разрушаться. Осенью 2019 года приказом управления региональной Госохраны старинный дом внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия, с тем, чтобы провести позже историко-культурную экспертизу и подтвердить, либо опровергнуть его ценность. Пока такого исследования не было, на здание распространялись фактически все те же требования по охране, что и на памятники – его запрещено сносить, причинять какой-либо вред, собственник должен проводить работы по его сохранению и восстановлению. Город этим не занимался. В конце 2020 года стало известно, что на возможный исторически ценный объект и участок под ним претендует тамбовская епархия.

В администрацию города Тамбова поступило обращение митрополита Феодосия о передаче этого имущества в собственность религиозной организации. В планах церковников было восстановить на историческом месте Введенский храм. 25 декабря эту просьбу рассмотрели на заседании городской думы. Мэрия советовала удовлетворить просьбу митрополита, потому что у города не было и нет денег на содержание и тем более восстановление вероятного памятника, вариантов приспособить его под современное использование тоже не находилось.

- Если епархия приведет это здание в порядок, то, я считаю передачу разумной и приемлемой, - сказал на последнем в 2020 году заседании думы врио главы города Максим Косенков.

В надежде, что церковь станет лучшим хозяином для исторически своего имущества, здание площадью почти 500 «квадратов» (его кадастровая стоимость - 26 миллионов рублей) и прилегающий к нему земельный участок площадью 650 кв.м. депутаты большинством голосов безвозмездно передали епархии с учётом выполнения всех охранных обязательств распространяющихся на выявленный объект культурного наследия.

Крыша в доме сильно повреждена

В конце марта этого года в доме на Кронштадтской, 83 начали проведение историко-культурной экспертизы. Заказчиком исследования выступило ТОГБУ «Центр по сохранению и использованию историко-культурного наследия Тамбовской области», а исполнителем – эксперт Олег Демин. Никаких ремонтных и восстановительных работ новый собственник здания за несколько месяцев владения им так и не сделал. По данным экспертизы, в доме на момент её проведения были частично разрушены крыша и чердачные перекрытия, наружные и внутренние стены во многих местах потрескались.

В региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, с такими выводами экспертизы категорически не согласны. По мнению градозащитников, непризнание здания памятником, имеет далеко идущие планы: его могут снести и построить на освободившемся участке здание церкви, как и планировала епархия.Спустя месяц специалист выдал заключение о том, что исследованный выявленный объект культурного наследия на ул. Кронштадтской, 83 «не обладает достаточной историко-архитектурной и градостроительной ценностью, чтобы быть рекомендованным к включению в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» и его признание памятником является необоснованным.

- Помощь в реализации этой идеи, как мы видим, взялся оказать Центр по сохранению и использованию историко-культурного наследия области, который готовил документы для государственной историко-культурной экспертизы, говорит председатель регионального отделения ВООПиИК Алексей Селиванов. – Эксперт Олег Демин не увидел в здании историко-культурной ценности. В экспертном заключении он указывает: «Дом жилой» представляет собой типичный образец кирпичного стиля начала ХХ века, оформленный с использованием элементов модерна. Представленная для проведения экспертизы документация не выявила историко-культурной (мемориальной) ценности объекта, его связи с жизнедеятельностью какого-либо из известных исторических персонажей, либо со значимыми историческими событиями». Выглядит так, что, если хочется лишить объект охранного статуса, то «специалистам» можно просто ничего не делать и архитектурную ценность не заметить. Если такие здания не могут считаться памятниками, то вскоре от исторического Тамбова ничего не останется!

В епархии пока не подтверждают намерения снести старинное здания, аргументируя это тем, что окончательное решение по нему не принято. Официальный акт экспертизы сейчас размещен на сайте регионального управления Госохраны: pam.tmbreg.ru, в разделе «Общественное обсуждение государственной историко-культурной экспертизы». Высказать свои замечания по этому документу могут все жители города Тамбова через форму обратной связи (есть на сайте) или по электронной почте: post@pam.tambov.gov.ru Замечания и предложения будут принимать до 28 мая.

КСТАТИ

Справедливости ради стоит отметить, что эксперт Олег Демин параллельно с исследованием здания на Кронштадтской, 85 проводил изучение еще одного возможного памятника – «Доходного дом А.А. Монякова», расположенного на ул. Носовской, 8. В этом случае его выводы оказались прямо противоположными предыдущему исследованию. Специалист указывает, что объект представляет собой яркий образец стиля «модерн» в Тамбове, обладает достаточной историко-архитектурной, градостроительной и художественной ценностью, чтобы быть рекомендованным к включению в реестр памятников и выдал по нему положительное заключение.