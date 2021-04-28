Сбер открыл новый маркетплейс на базе goods.ru

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В экосистеме Сбера появился собственный маркетплейс: на базе goods.ru открылся СберМегаМаркет. Сайт перенесен на новый домен, на который пользователи будут автоматически переадресованы. Мобильное приложение также обновили.

На первом этапе ребрендинга изменился логотип и фирменный стиль площадки. Обновление полностью завершится в конце второго квартала 2021 года. Подробнее об этом и других сервисах Сбера в e-commerce на пресс-конференции рассказали первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Лев Хасис и генеральный директор СберМегаМаркета Соломон Кунин.

Новый шаг в развитии цифровой экосистемы

Сбер, Группа «М.Видео-Эльдорадо» и основатель goods.ru Александр Тынкован объявили о завершении сделки по совместному развитию маркетплейса в апреле 2021 года. Сбер получил долю в 85% в goods.ru, 10% сохранит за собой Группа «М.Видео-Эльдорадо», 5% - Александр Тынкован.

Это очередной шаг в стратегии Сбера по построению цифровой экосистемы под единым брендом.

- Наша цель - войти в число крупнейших игроков на рынке электронной коммерции России к 2023 году с доходом в 500 млрд рублей. Это, конечно, очень амбициозная задача, поскольку, нам нужно масштабировать бизнес в этом направлении примерно в 17 раз, - отметил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Однако на примере СберМаркета, площадки по доставке продуктов на дом и в офис, мы можем видеть, как за полтора года абсолютно новый проект может войти в число лидеров в своем сегменте.

- Наши сервисы, например, СберМаркет или Самокат - стремительно растут, вероятно, потому что они привлекательны для клиентов. Достаточно посмотреть на рейтинги наших приложений - они близки к максимальным, - подчеркнул Лев Хасис.

СБЕР ЕАПТЕКА, об открытии первого хаба которой в Воронеже мы недавно рассказывали, уже сейчас борется за звание крупнейшей интернет-аптеки в России. Помощник по покупке или продаже транспорта онлайн - СберАвто - в 2021 году будет доступен во всех регионах страны. Также в этом году должна расшириться география сервиса доставки СберЛогистика.

- В отделениях нашего банка по всей стране уже установлено 7600 постаматов, которые могут использовать люди, чтобы получать посылки и заказы, сделанные как в компаниях нашей экосистемы, так и в других. Мы также планируем развивать систему складов и распределительных центров, - сказал спикер.

Как изменится маркетплейс?

СберМегаМаркет станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера: там уже представлено 16 основных категорий с 2,5 млн товаров, в будущем их количество увеличится.

Электронная и бытовая техника, товары для дома, одежда, все для строительства и ремонта, детские товары - это лишь часть из доступных товаров. На маркетплейсе представлены ведущие интернет-магазины России, которые прошли проверку качества.

- По сути мы предоставляем весь комплекс услуг, который позволяет любым продавцам - от независимых производителей до больших торговых сетей - открыть новый и эффективный канал продаж, - уверен Соломон Кунин, генеральный директор СберМегаМаркета.

Уже сегодня маркетплейс Сбера доставляет товары в 450 городов России. Ежедневно к платформе присоединяются новые партнеры.

Произошедшее обновление не затронет ни клиентов, ни продавцов. Всю информацию из личных кабинетов перенесут на СберМегаМаркет, включая накопленные бонусные рубли. Условия сотрудничества между маркетплейсом и продавцами не изменятся.

Также сохранятся привычные покупателям способы доставки, включая сервис «Закажи и забери», который позволяет бронировать товары на маркетплейсе и забирать их в удобном розничном магазине в тот же день.

- Традиционный маркетплейс превращается в нечто большее. Те инструменты экосистемы Сбера, которые мы планируем использовать для развития проекта, могут вывести нашу площадку на совершенно новый уровень. К 2023 году мы планируем не только войти в тройку лучших компаний в сегменте, но и создать инфраструктуру для того, чтобы к 2030 году стать абсолютным лидером электронной торговли в России, - прокомментировал Соломон Кунин.

Но уже сегодня клиентам СберМегаМаркет доступны: быстрый вход без логина и пароля с помощью Сбер ID; бесплатная доставка товаров весом до 50 кг для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ при заказе от 500 рублей. А в ближайшее время они смогут получать и тратить бонусы СберСпасибо.