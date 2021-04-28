Сотрудники Тамбовэнерго стали победителями шестого этапа Спартакиады

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Спартакиада пройдет по 7 видам спорта: стритбол, биатлон, мини-футбол, плавание, волейбол, пулевая стрельба. Шестым этапом Спартакиады стали соревнования по мини-футболу. Команду Тамбовэнерго представили семь сотрудников Кирсановских районных электрических сетей: машинист бурильно-крановой машины Александр Чернов, ведущий инженер отдела реализации услуг по передаче электроэнергии Вячеслав Ишков, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Иван Артюхин и Сергей Никифоров, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи Вадим Емельянов, инженер по метрологии Денис Миронов, электромонтер оперативно-выездной бригады Юрий Воропаев. Обыграв всех соперников, команда тамбовских энергетиков уверенно заняла первое место.

В филиале «Россети Центр Тамбовэнерго» уделяется большое внимание работе с персоналом, неотъемлемой частью которой является спорт, который помогает формировать особый дух сплоченности в коллективе и приобщать сотрудников к здоровому образу жизни. Все это позволяет тамбовским энергетикам показывать хорошие результаты.

«Поздравляем своих сотрудников с победой в очередном этапе соревнований и хотим пожелать победы в заключительном! Пусть будут побиты старые рекорды и поставлены новые. Пусть на жизненном пути будет как можно меньше препятствий, ведь спортсмены, как никто другие, знают, что путь к медалям и кубкам лежит через преграды. Будьте всегда оптимистичны и энергичны!», - поздравил заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.