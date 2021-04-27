Тамбовэнерго напоминает: электричество не прощает легкомыслия

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А жизнь ребенка, который только начинает свой путь в этом мире, является бесценной не только для него самого, но и для его родителей и требует постоянной заботы и внимания. Именно поэтому особенно горько и больно, когда происходит трагедия с детьми.

Чужая беда – это повод для всех взрослых в очередной раз задуматься над тем, как и где проводят свое свободное время дети и что они знают об опасности поражения электрическим током. А также стоит поразмыслить о том, какой пример многие из нас подают детям. Многие не обращают внимания на чужие советы и правила, а учатся на своих собственных ошибках, не задумываясь о том, что иногда ошибка может стоить жизни.

Специалисты филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» проводят колоссальную работу по просвещению населения Тамбовской области в сфере электробезопасности. Энергетики постоянно обучают подростков в школах, детских и оздоровительных лагерях, вузах и детских садах правилам безопасного поведения рядом с энергообъектами, в простой и доступной форме рассказывают, что электричество требует внимательного, а самое главное, осторожного отношения. Работа по профилактике детского травматизма ведется в филиале на протяжении долгого времени и носит планомерный, системный характер.

«Уберечь подрастающее поколение от возможных травм при обращении с электричеством - одна из важнейших задач в работе энергетиков. Но не менее важно, чтобы взрослые на собственном примере показывали детям, как соблюдать правила электробезопасности. Особенно велика здесь роль родителей. Поэтому сотрудники Тамбовэнерго призывают постоянно напоминать своим детям о том, как обращаться с электроприборами и вести себя вблизи энергообъектов, чтобы не причинить вреда своей жизни и здоровью», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.