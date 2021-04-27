Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел заседание антитеррористической комиссии

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Совместное заседание антитеррористической комиссии в Липецкой области и оперативного штаба в Липецкой области состоялось сегодня под председательством главы региона Игоря Артамонова.

В работе приняли участие прокурор Липецкой области, заместители главы региона, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти области, а также главы муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи.

Антитеррористической комиссией в Липецкой области и оперативным штабом в Липецкой области разработан комплекс дополнительных межведомственных мер по противодействию террористическим и экстремистским угрозам. Особое внимание уделено обеспечению безопасности проведения мероприятий и торжественных шествий, посвященных празднованию Первомая и 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Необходимо обеспечить реализацию выработанных сегодня решений с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации в Липецкой области», – поручил Игорь Артамонов по итогам работы.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.