В Воронежской области закреплена новая система работы с наказами избирателей

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В новой редакции документа подробно прописан порядок внесения, рассмотрения, утверждения и контроля за исполнением наказов граждан народными избранниками и кандидатами в депутаты регионального парламента.

Соответствующие изменения в закон «О наказах избирателей депутатам Воронежской областной Думы» были утверждены в ходе десятого заседания регионального заксобрания.

Документ был разработан группой парламентариев. Авторами законодательной инициативы выступили председатель Воронежской Думы Владимир Нетёсов, депутаты Николай Колосков, Виктор Буздалин, Владимир Верзилин, Александр Вериковский, Елена Губина, Михаил Гусев, Александр Евсеев, Дмитрий Ендовицкий, Артём Зубков, Людмила Ипполитова, Евгений Китаев, Владимир Ключников, Кристина Кулешова, Дмитрий Лукинов, Иван Мошуров, Александр Пешиков, Сергей Сажин (фракция «Единая Россия»), Сергей Рудаков (фракция КПРФ), Александр Овсянников (фракция ЛДПР).

Как рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, корректировки направлены на совершенствование института наказов избирателей, которые являются одной из форм выражения и реализации интересов населения. В новой редакции закона уточняется порядок внесения, рассмотрения, утверждения и контроля за исполнением наказов избирателей депутатам и кандидатам в депутаты Воронежской областной Думы, полученных в период избирательной кампании и в течение срока полномочий народных избранников.

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– Благодаря новому механизму реализации наказов, закрепленному законодательно, мы сможем более эффективно и оперативно решать волнующие избирателей проблемы. В частности, теперь для оформления наказов необходимо будет провести собрание не менее 50 граждан – в сельских поселениях, не менее 70 граждан – в городских поселениях, не менее 100 граждан – в городских округах. Ранее законом требовалось организовать собрание не менее 300 избирателей в любом населенном пункте, что было довольно сложно, особенно для небольших сел. Также в законе четко прописан механизм финансирования мероприятий по исполнению наказов, требующих выделения средств областного бюджета на их реализацию, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Как сообщил председатель думского Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков, расходы на реализацию наказов избирателей будут включены в закон Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Объем средств, направляемых на их исполнение, будет учитываться в составе отдельного приложения к указанному закону.

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– Исходя из опыта депутатской работы, больше всего от избирателей поступает наказов, которые касаются вопросов социальной сферы. Также граждан на местах волнует тема создания или обновления инфраструктуры: это касается и дорог, и водоснабжения, и освещения. Масса обращений всегда есть и по благоустройству территорий, – рассказал Николай Колосков.

Депутаты Воронежской областной Думы ежегодно через средства массовой информации будут информировать избирателей об исполнении наказов в срок до 15 июля года, следующего за отчетным. Парламентарии также дополнили законопроект статьей, предусматривающей контроль за исполнением наказов избирателей, включенных в план мероприятий по их выполнению. Такой контроль будет осуществляться в рамках заслушивания депутатами ежегодного отчета губернатора, а также руководителей исполнительных органов госвласти Воронежской области в рамках «часа исполнительной власти» и с помощью направления парламентских и депутатских запросов.