Тамбовэнерго предупреждает: Рыбалка вблизи ЛЭП смертельно опасна!

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С приходом теплого времени года на водоемах стало больше любителей рыбной ловли. Нередко они забывают о том, что опасность на рыбалке исходит не только от воды. Линии электропередачи часто проходят вблизи водоемов и над ними. И при ловле рыбы в охранных зонах воздушных линий электропередачи возможны случаи травмирования электрическим током. Причем это может произойти без прямого контакта с ним – через удочки и спиннинги. Расстояние от земли до проводов ЛЭП составляет 6-7 метров, а длина удочки доходит до 7 метров.

Причем поражение электрическим током возможно не только, когда вы касаетесь проводов ЛЭП, но и приближаетесь к ним удилищем или леской на недопустимое расстояние – менее 1 метра для линий электропередачи напряжением до 110 кВ. При этом может возникнуть пробой воздушного промежутка электрической дугой. А под действие электрического тока попадает как тот, кто держит удочку, так и люди, которые находятся рядом с ним.

Дело в том, что современные удилища изготавливают из углепластика – материала, который является проводником электрического тока.

Главное правило

Специалисты Тамбовэнерго предупреждают - рыбалка в охранных зонах линий электропередачи очень опасна для жизни, а потому категорически запрещена. Для того, чтобы рыболовы знали об этом, в охранных зонах устанавливаются специальные предупредительные таблички.

Важно знать

- Выбирайте для рыбной ловли места вдали от ЛЭП, трансформаторных подстанций и иных энергообъектов. Забрасывать блесны и другие снасти вблизи линий электропередачи опасно: мокрая леска - хороший проводник тока. Зацепившись снастью за провод, можно попасть под напряжение.

- Будьте внимательны при перемещениях под проводами линий электропередачи. Необходимо предварительно складывать удилища, чтобы избежать случайного прикосновения к проводам или приближения удилища на недопустимо близкое расстояние.

- Повышенная влажность в границах водоемов, мокрая леска и удилище создают опасность для жизни даже при приближении к проводам действующей ЛЭП, а касание проводов неизбежно ведет к тяжелой и даже смертельной травме.

- Рыбалка в грозу недопустима! При приближении грозы немедленно покиньте водоем и уйдите как можно дальше от береговой линии, так как вода является хорошим проводником электрического тока: удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. Удочка, как любой высокий одиноко стоящий предмет, обладает свойством притягивать электрический разряд.

- При покупке удочки необходимо обращать внимание на надписи на корпусе удилища, где указано на опасность ловли рыбы под линиями электропередачи и во время грозы.

- Если Вы подарили ребенку удочку, обязательно расскажите ему об опасности, связанной с электрическим током. Разъясните ребенку правила поведения под ЛЭП.

- Не игнорируйте предупреждающие знаки. Это может привести к трагедии!

«Берегите свою жизнь! Соблюдайте правила сами и следите за тем, чтобы их не нарушали другие. Находясь на рыбалке или отдыхе на природе, убедитесь, что рядом нет линий электропередачи или другого электрооборудования! От этого зависит Ваша жизнь и жизнь Ваших близких!» - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.

Не оставайтесь равнодушными! Если Вы обнаружили провисший или оборванный провод, упавший на землю, открытые двери электроустановки, поврежденную опору линии электропередачи, ни в коем случае не приближайтесь к поврежденным проводам ближе восьми метров и не проникайте внутрь электроустановки. Немедленно сообщите об увиденном по телефону прямой линии энергетиков «Россети Центр» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно) или в район электрических сетей.