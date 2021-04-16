Игорь Маковский проинспектировал Рассказовский район электрических сетей Тамбовэнерго

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На территории Рассказовского района электрических сетей (РЭС) он проверил условия работы сотрудников, состояние автомобильной и специальной техники, аварийный запас материалов и оборудования.

Рассказовский РЭС вошел во второй этап создания высокоавтоматизированных участков электрической сети в зоне присутствия Тамбовэнерго. Ранее работы по модернизации были проведены на территории Тамбовского района электрических сетей. В 2021 году в Рассказовском РЭС будут установлены интеллектуальные коммутационные аппараты, построены кольцевые связи между подстанциями. После завершения работ изменится архитектура сети в зоне ответственности РЭС.

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«Это будет означать, что в случае какого-либо негативного воздействия на электросеть, автоматика переведет сама энергоснабжение на резервные источники питания. Главный эффект от внедрения инновационных технологий – существенное снижение времени восстановления электроснабжения и количества отключений электроэнергии, а также снижение потерь электроэнергии», - отметил глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.