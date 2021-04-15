Липецкий губернатор Игорь Артамонов сообщил о мерах поддержки бизнеса в 2020 году

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Об этом сегодня сообщил глава региона Игорь Артамонов, выступая на сессии областного Совета парламента с ежегодным отчётом. Он подчеркнул, что Липецкая область – одна из первых в стране – начала поддерживать бизнес в период пандемии.

«Регион одним из первых, не дожидаясь федеральных мер, начал помогать бизнесу, мы приняли налоговые льготы, ввели льготные микрозаймы. На это ушел почти миллиард рублей. Одними из наиболее действенных, по мнению предпринимателей, оказались льготные кредиты на возобновление деятельности и выплату зарплаты и субсидии на зарплату. Эта поддержка составила 2 млрд 800 млн рублей», - сообщил Игорь Артамонов.

Также в регионе были запущены специальные кредитные продукты для самозанятых. Максимальная сумма годового займа составила 300 тысяч рублей, средства могли быть использованы на приобретение оборудования, транспорта, товаров, материалов, запасных частей, горюче-смазочных материалов, на оплату работ и услуг. Проценты за пользование займом установлены в размере двух ключевых ставок Банка России- 8,5% годовых.

В итоге за шесть месяцев прошлого года зарегистрировались более 5 тысяч самозанятых граждан, из которых 22% (2,6 тыс.) занято в торговле, 20% (2,5 тыс.) - в АПК, 15% (1,9 тыс.) - в обработке, 11% (1,4 тыс.) - в транспортировке , 10% (1,2 тыс.) - в строительстве. На сегодняшний день в регионе их почти девять тысяч.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.