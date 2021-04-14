В Черноземье начал работу третий хаб СБЕР ЕАПТЕКИ

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На торжественном открытии присутствовали губернатор Курской области Роман Старовойт, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер и Ольга Федотова, директор Центрально-Черноземного региона компании СБЕР ЕАПТЕКА.

Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ жителям Курска станет доступен широкий ассортимент лекарств и товаров для здоровья. Для безрецептурных препаратов работает доставка на дом (бесплатна при любой сумме заказа). Рецептурные и спиртосодержащие препараты можно заказать онлайн и забрать самовывозом или купить в аптеке.

Компания планирует расширять свое присутствие в регионе. К 2023 году заработает еще одна флагманская аптека-хаб в Курске и одна – в области. Также жители региона вскоре смогут забирать заказы в более чем 60 партнерских аптеках по всей Курской области.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Курске – часть стратегии развития компании в регионах. В 2021 году открылись первые аптечные хабы в Иванове, Белгороде, Ярославле, Воронеже, Ростове-на-Дону и Ульяновске.

В новой СБЕР ЕАПТЕКЕ представлено более 12000 товаров, со временем ассортимент будет расширен до 18000 наименований. Помимо лекарств и витаминов, это широкий выбор товаров для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехника. На первый заказ через сайт или мобильное приложение действует скидка 300 рублей по промокоду APP300 при покупке на сумму от 1499 рублей.

По случаю открытия хаба СБЕР ЕАПТЕКА через «Фонд социальной поддержки населения Курской области, находящегося в трудной жизненной ситуации» помогла семьям с детьми. Компания предоставила необходимые для подопечных фонда лекарства и витамины.

Роман Старовойт, губернатор Курской области:

«Открытие первого хаба СБЕР ЕАПТЕКИ в Курске – важный шаг в сторону цифровизации в Курской области. Курянам станет доступен широкий ассортимент лекарств и товаров для здоровья, тем более, есть возможность доставки на дом препаратов, отпускаемых без рецептов. Это удобно для пожилых и маломобильных людей, мам с детьми и в целом для тех, кто не может выйти из дома по состоянию здоровья. Отмечу, что СБЕР ЕАПТЕКА начинает работу в регионе с благотворительной помощи. Через «Фонд социальной поддержки населения Курской области, находящегося в трудной жизненной ситуации» семьям с детьми переданы необходимые лекарства и товары для здоровья. Компания демонстрирует не только высокие технологии, но и социально-ориентированный подход».

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Сегодня мы открываем первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ в Курске. Одновременно, это уже третий хаб в Черноземье, открытый нами за последнее время. Мы считаем, что здоровье – главная ценность для любого человека, поэтому видим своей задачей создание возможностей для профилактики, поддержки здоровья и качественного лечения в случае необходимости. Уже известные курянам сервисы СберЗдоровья предоставляют весь спектр медицинских услуг. А СБЕР ЕАПТЕКА дополняет нашу экосистему, обеспечивая население региона надежными и проверенными лекарственными препаратами. Уверена, что наш сервис будет по достоинству оценен жителями Курской области».

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА:

«Открывая в регионах крупные аптеки-хабы с большим ассортиментом лекарств, мы стремимся внести свой вклад в развитие здравоохранения в России. СБЕР ЕАПТЕКА – больше, чем просто аптека с доставкой: это сервис, который помогает заботиться о здоровье. В будущем, по мере расширения спектра услуг и присутствия СБЕР ЕАПТЕКИ в Курске и области, заказ и покупка лекарств станут для жителей региона еще удобнее и проще».

Аптека-хаб в Курске работает по адресу: ул. Ломакина, д. 17. Хаб расположен в центральной части города, рядом с крупными торговыми центрами «Европа» и «МегаГРИНН». Площадь хаба 410 кв. м, из них 260 кв. м занимает место для хранения товаров и 45 кв. м – аптечный пункт. Хаб рассчитан на обработку около 600 заказов в день. В штате шестнадцать человек: шесть комплектовщиков, семь курьеров, заведующая и два фармацевта. Курьеры развозят заказы на автомобилях, также рассматривается возможность пешей доставки и на самокатах.