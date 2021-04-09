Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов оценил преображение облика областного центра

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На встрече также присутствовали первый заместитель главы администрации Липецка Константин Востриков и председатель департамента градостроительства и архитектуры Виктория Катасонова.

Виктория Катасонова отметила, что за первый квартал 2021 года департамент согласовал 68 паспортов архитектурно-градостроительного облика для преображения торговых центров, МКД, административных зданий и промышленных объектов. 49 из них выдано разрешение на строительство или реконструкцию.

Например, уже разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта фасада железнодорожного вокзала. Согласно паспорту объекта, само здание изменится не сильно – красный цвет заменят терракотовым. Но заметно преобразится прилегающая к нему территория – здесь обновят асфальтное и плиточное покрытие, установят дополнительное освещение, выполнят озеленение и создадут комфортные зоны отдыха для ожидания отправления или прибытия поездов. Планируется, что эти работы начнутся в 2022 году.

Кроме того, капитальный ремонт ждет фасад театра драмы имени Льва Толстого. Согласно проекту, его выполнят в натуральном камне светлого цвета – мраморе и граните. Также заменят остекление и обновят подсветку здания. Сроки проведения работ и их объем будут зависеть от подготовки проектно-сметной документации и финансирования.

В ходе встречи обсудили размещение несанкционированных информационных элементов на фасадах зданий областного центра. По словам Виктории Катасоновой, работа в этом направлении усилилась. Если в первом квартале прошлого года было демонтировано всего 116 конструкций, несоответствующих правилам, то за аналогичный период 2021-го – более 550, работа продолжается.

Игорь Артамонов отметил, что с каждым годом Липецк меняется в лучшую сторону, а также обратил внимание на необходимость усиления работы по выявлению несанкционированных вывесок на улицах областного центра.

«Безусловно, Липецк преображается, однако без совместной работы с бизнесом здесь не обойтись – необходимо активнее включать предпринимателей в процесс, доносить до них требования разработанного для разных улиц дизайн-кода и архитектурно-градостроительного облика», - подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.