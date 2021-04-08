Специалисты Тамбовэнерго стали лауреатами городского фестиваля самодеятельного творчества «В ритме города»

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Мероприятие проводится ежегодно Комитетом по молодежной и социальной политике, физической культуре и спорту администрации города Тамбова и МАУ «Дом молодежи». В этом году фестиваль посвящен 385-летию города Тамбова.

В мероприятии приняли участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Тамбова. Участники представили свое творчество в нескольких номинациях: вокальное мастерство, хореографическое искусство, оригинальный жанр, художественное слово, рукоделие, изобразительное искусство, фоторабота на тему «В ритме города», видеоролик «Мы - Тамбов». Все работы оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли хореографы, музыканты и представители администрации Тамбова и области.

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Ведущий специалист отдела по связям с общественностью Надежда Ильичева стала победителем в номинации «Рукоделие», представив на конкурс свои работы: одеяло в стиле пэчворк «Мозаичная фантазия», вышивки «Храм Василия Блаженного», «Жозефина» и «Вечер у камина». Ведущий специалист по охране труда Иван Ерёмин представил на конкурс несколько своих работ: фотографии «Морозное утро», «Ритм жизни – эйфория», «Город засыпает, сладких снов!», «Лысогорские сани. Зимние забавы», «Праздник в самом сердце» и занял второе место в номинации «Фоторабота». По итогам фестиваля участники и призеры были награждены дипломами, кубками и памятными подарками.

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«Хочу выразить благодарность руководству Тамбовэнерго, которое создает все необходимые условия для реализации творческого потенциала, что также способствует развитию профессиональных качеств», - отметила Надежда Ильичева.

«Фестиваль работающей молодежи — это не только конкурс мастерства, это праздник творчества, молодости и весны. Фестиваль призван поддержать и объединить талантливую работающую молодежь, укрепить культурные связи между предприятиями, учреждениями, организациями. Тамбовэнерго содействует молодым специалистам в повышении творческого, а вместе с тем и профессионального уровня, а также в усилении заинтересованности в качественном и квалифицированном труде», - подчеркнул заместитель директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.