Липецкая область и Республика Беларусь наращивают сотрудничество в различных сферах

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В беседе приняли участие представители основных отраслевых управлений области и руководители липецких предприятий. Белорусская сторона приняла участвовала в заседании в формате видеоконференции во главе с министром финансов Республики Беларусь Юрием Селиверстовым.

В рамках заседания стороны подвели итоги реализации мероприятий в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, которые были согласованы планом между Республикой Беларусь и Липецкой областью в 2019- 2020 годах. По итогам заседания был сформирован новый план по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2021-2023 годы, который направлен на дальнейшее увеличение экспорта и продвижение интересов липецких производителей на белорусском рынке.

«Потенциал сотрудничества между Липецкой областью и Республикой Беларусь очень высокий. Уверен, что наше взаимодействие будет ещё более эффективным. В частности, мы готовы расширять сотрудничество в дорожном строительстве, проектировании социальных объектов и, конечно, в сельском хозяйстве», – сказал Игорь Артамонов.

Организация подобных встреч проходит в рамках реализации мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Республика Беларусь на протяжении последних лет является ведущим торговым партнёром Липецкой области среди стран СНГ. Доля Беларуси в общем внешнеторговом обороте области – 4,6%.

В 2020 году внешнеторговый оборот Липецкой области с Республикой Беларусь составил 201,6 млн долларов. Экспорт Липецкой области в Беларусь за 2020 год составил 131,7 млн долларов. Главные товарные группы экспорта – чёрные металлы, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, изделия из чёрных металлов.

Импорт из Беларуси в Липецкую область в 2020 году составил 69,9 млн долларов (увеличение на 5,3% относительно 12 месяцев 2019 года). Структура импорта представлена котлами, оборудованием и механическими устройствами, их частями, изделиями из чёрных металлов, древесиной и изделиями из неё, древесным углем.

«Несмотря на пандемию, 2021 год для нас начался успешно. Товарооборот с Липецкой областью за январь вырос на двадцать девять процентов. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества», – сообщил руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Смоленске Сергей Мисурагин.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.