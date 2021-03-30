Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с председателем Совета «Молодой Гвардии»

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Глава региона Игорь Артамонов встретился с председателем Координационного Совета Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Денисом Давыдовым и активистами регионального отделения. Благодаря деятельности молодёжи, Липецкая область занимает лидирующие позиции среди регионов Центрального федерального округа, отметил Денис Давыдов.

«Липецкая молодёжь участвует во многих проектах управления молодежной политики и акциях «Молодой Гвардии». Здорово, когда активные, талантливые и неравнодушные молодые люди могут объединиться, чтобы вместе двигаться вперед и приносить пользу области и стране», - отметил Игорь Артамонов.

Активисты Молодой Гвардии рассказали главе региона о своих достижениях и социальных акциях, которые проводятся в Липецкой области. «Липецкое региональное отделение «Молодой Гвардии» и вообще молодежная политика в области развиваются, и мы хотим здесь совместно с федеральным центром и региональной властью заниматься образовательными программами для молодежи. Наша задача сегодня – наметить перспективы и планы по созданию образовательных площадок», – сказал Денис Давыдов.

После встречи с главой региона председатель Координационного Совета Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» посетил управление молодежной политики Липецкой области, где вручил ноутбук ребенку-инвалиду – 14-летнему Даниилу с диагнозом ДЦП. Ранее он обучался в специализированной школе, однако сейчас из-за пандемии находится на дистанционном обучении. У Даниила нет своего компьютера, поэтому с учебой возникают сложности. С просьбой о покупке техники к «молодогвардейцам» в социальных сетях обратилась мама мальчика.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.