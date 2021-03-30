Победителями Всероссийской олимпиады по химии и французскому языку стали липецкие школьники

.

Олимпиада по химии проходила в Белгороде. Около 300 школьников из 59 регионов России выполняли задания в трёх турах: двух теоретических и экспериментального. Победителем в этой дисциплине стал девятиклассник школы № 20 города Липецка Владислав Винокуров, а призёром – десятиклассник той же школы Кирилл Путилин.

Олимпиада по французскому языку проходила в Москве. В ней приняли участие свыше двухсот учащихся из разных российских регионов. Участникам пришлось пройти сложные испытания: работу над лексико-грамматическим текстом, конкурс на понимание устного и письменного текста, конкурс письменной речи. Во втором туре школьники демонстрировали устную речь. Призёром олимпиады стал десятиклассник гимназии № 12 города Липецка Лев Суворов.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодёжь, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели».

В 2021 году заключительные этапы самого массового интеллектуального состязания для детей — всероссийской олимпиады школьников – проводятся с 20 марта по 30 апреля в 15 регионах страны. Принимают участие около семи тысяч школьников, из которых 41 – ученики образовательных организаций Липецкой области.

Олимпиада школьников проводится по 24 предметам. На заключительный этап отправляются ученики 9-11 классов, набравшие необходимое количество баллов на региональном этапе, а также победители и призеры прошлого года. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.