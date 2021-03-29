Специалисты Тамбовэнерго стали победителями соревнований по мини-футболу

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В чемпионате приняли участие как команды учебных заведений, так и профессиональные трудовые коллективы. Всего в первенстве участвовало шесть команд: аграрно-промышленный колледж, Тамбовэнерго, сборная города, молодежная сборная города и две команды авиационного технического колледжа.

Состязания за право называться лучшей командой города Кирсанов прошли в 2 тура и стартовали еще в феврале. В финал вышли лишь трое лучших: команда Кирсановского участка Тамбовэнерго «КЭС», команда авиационного технического колледжа «Гражданская авиация» и сборная молодежи города «Факел». Решающее сражение за право обладать наградами между «КЭС» и «Факелом» с первых минут разгорелось не на шутку. Постоянные контратаки обеих команд позволили реализовать голевые моменты и по итогам первого тайма счет был равным 3:3. Интрига сохранялась практически до финального свистка судьи. В итоге чемпионом городского кубка стала опытная команда «КЭС» обыграв молодых ребят из «Факела» со счетом 6:4.

Ведущий инженер Вячеслав Ишков, электромонтер оперативно-выездной бригады Юрий Воропаев, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Сергей Никифоров и Иван Артюхин, машинист бурильно-крановой самоходной машины Александр Чернов, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи Вадим Емельянов в составе команды Тамбовэнерго «КЭС» продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, командный дух и волю к победе: обыграв последовательно всех соперников и заняв первое место в чемпионате. Победителям и призерам на торжественной церемонии награждения вручили кубки, медали и грамоты.

«Мы уделяем большое внимание спорту и популяризации здорового образа жизни, что и позволяет нашим сотрудникам показывать хорошие результаты», - подчеркнула начальник Управления по работе с персоналом филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Ольга Вязовова.

«Футболисты Тамбовэнерго были самые сильные и сыгранные, у них свой командный стиль и тактика. Благодаря этому, а также полной самоотдаче каждого из игроков, им удалось добиться победы. В нашей компании уделяется большое внимание работе с персоналом, неотъемлемой частью которой является спорт, который помогает формировать особый дух сплоченности в коллективе и приобщать сотрудников к здоровому образу жизни. Все это позволяет нашим сотрудникам показывать хорошие результаты», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.