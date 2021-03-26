Тамбовэнерго предупреждает об уголовном наказании, предусмотренном за повреждение изоляторов на опорах ЛЭП при помощи огнестрельного оружия

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Случаи порчи электросетевого оборудования, в том числе при помощи огнестрельного оружия учащаются именно в этот период. В большинстве случаев повреждения изоляторов на месте происшествия специалисты филиала находят гильзы от патронов охотничьего оружия. Целясь в провода и изоляторы, злоумышленники не предполагают, что это уголовно наказуемое деяние.

Согласно ст. 215.2 Уголовного кодекса РФ разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства или других объектов жизнеобеспечения, если эти деяния совершены из корыстных или хулиганских побуждений, - наказываются лишением свободы до 3 лет либо штрафом в размере от ста до пятисот тысяч рублей.

«Хищение электричества, проникновение в электроустановки, причинение повреждений электросетевому оборудованию непременно несут опасность не только для правонарушителей, но и для огромного количества жителей. В тот момент, когда наносится урон материальному имуществу, параллельно под угрозой находится электроснабжение тысяч потребителей, в том числе социального и стратегического значения – больниц, котельных, производственных объектов, школ и детских садов. Особенно опасны случаи энерготерроризма зимой, когда даже кратковременное отключение электроэнергии ведет к масштабным последствиям», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.

Филиал «Россети Центр Тамбовэнерго» обращается к жителям с просьбой: любую информацию, касающуюся выявления фактов вандализма, нахождения подозрительных лиц или предметов вблизи электроустановок, сообщать по телефону круглосуточного бесплатного Контакт-центра: 8 800 220 0 220