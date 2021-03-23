Тамбовэнерго с начала года сэкономило более одного миллиона киловатт-часов электроэнергии

.

В филиале «Россети Центр Тамбовэнерго» подвели итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за два месяца 2021 года. Суммарный эффект от ее выполнения составил 1,128 млн кВт*ч.

Основной объем экономии – 0,832 млн кВт*ч - получен от выполнения организационных мероприятий программы по снижению потерь, в их числе – отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключения трансформаторов с сезонной нагрузкой, а также выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ.

233,61 тыс. кВт*ч сэкономлено благодаря выполнению технических мероприятий: замене проводов на большее сечение на перегруженных линиях электропередачи и замене провода ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод. Кроме того, было сэкономлено 31,96 тыс. кВт*ч электроэнергии, направляемой на хозяйственные нужды.

«В филиале серьезное внимание уделяется реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности. Это позволяет ежегодно снижать потери электроэнергии и сокращать потребление топливно-энергетических ресурсов, расходуемых на производственно-хозяйственные нужды. Помимо этого, Тамбовэнерго проводит мероприятия, направленные на популяризацию энергосбережения как среди работников, так и среди потребителей», - отметил заместитель директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.