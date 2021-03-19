«Единая Россия» предложила расширить возможности трудоустройства молодежи

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Как сообщает nashgorod.ru, законопроект подразумевает переориентацию работы биржи труда на своих клиентов. Планируется запустить цифровой формат центра занятости, в том числе с помощью сервиса по поиску работы «Работа в России». На нем будут публиковаться вакансии всех компаний, которые имеют в штате более 25 работников. На портале также будут размещать предложения по работе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Я думаю, что в будущем возможности портала «Работа в России» надо расширять. Чтобы с его помощью можно было подавать заявления на обучение, подтверждать подлинность образовательных дипломов, проходить видеоинтервью», - отметил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

По его словам, надо расширить категории людей, которым необходимо помогать с трудоустройством, например инвалидам. Можно ввести специальные налоговые льготы для компаний, нанимающих людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также депутаты партии заявили о необходимости включить выпускников вузов в возрасте до 25 лет в число тех, кому требуется помощь в поиске работы. Пока что такую возможность имеют выпускники профтехучилищ в возрасте от 18 до 20 лет. Предложение ЕР уже поддержали представители профсоюзов. Если идея будет реализована, то выпускники получат гарантию на получение первого рабочего места.

Кроме того, предлагается сохранять пособия по безработице для тех людей, кто проходит профессиональное обучение, а услуги центра занятости начать предоставлять самозанятым. Также появится возможность заверять электронное обращение в службу занятости обычной цифровой подписью, а предоставление услуг будет организовано максимально удобным способом и осуществляться в том числе в электронной форме.

Как сообщает сайт “Единой России”, 18 февраля партия внесла в Госдуму поправки в закон о занятости.

“В Тамбовской области в ближайшее время пройдет обсуждение поправок в закон о занятости. Рынок труда и демографическая ситуация меняются очень динамично, и законодательство должно отвечать современности, а закон о занятости был принят 30 лет назад. Изменения, предложенные партией «Единая Россия», направлены на комплексную поддержку безработных, самозанятых, индивидуальных предпринимателей, работодателей.

Изменения касаются как формата работы служб занятости, так и ее содержания. В частности, благодаря передаче полномочий в сфере занятости на федеральный уровень будет обеспечен единый стандарт качества услуг. Работа служб занятости будет скоординирована со сферой образования, а для поиска работы будет больше возможностей, в том числе с помощью интернет-сервисов. Важно, что эти и другие изменения позволят в первую очередь трудоустраивать жителей России, а не трудовых мигрантов.

Пакет поправок хорошо проработан, тем не менее важно обсудить его на местах. В Тамбовской области мы пригласим экспертное сообщество, чтобы его представители оценили предлагаемые изменения и, возможно, внесли свои предложения”, - сказал Валерий Петров, руководитель партии «Единая Россия» в Тамбовской областной думе.