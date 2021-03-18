В производственных подразделениях Тамбовэнерго прошел День охраны труда

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День охраны труда (ОТ) проводится во всех производственных подразделениях компании ежемесячно с целью контроля за соблюдением персоналом правил охраны труда при проведении работ.

Руководители профильных служб исполнительного аппарата и специалисты технического блока филиала подвели итоги выполнения производственными подразделениями мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения предыдущего дня ОТ, проверили качество проведения целевых инструктажей при выдаче нарядов-допусков, укомплектованность персонала спецодеждой, средствами защиты, необходимыми материалами для безопасной работы. Также были проработаны вопросы реализации мероприятий по снижению технических потерь электроэнергии.

Помимо этого, в рамках Дня охраны труда, сотрудники филиала прошли обучение приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока и оказания первой помощи при несчастных случаях. Дни охраны труда являются важной составляющей системы сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

«Подобные мероприятия в Тамбовэнерго проводятся ежемесячно с целью предупреждения производственного травматизма, повышения культуры производства на энергообъектах, ответственности персонала за соблюдение норм и правил по охране труда, технологической и трудовой дисциплины, снижения вероятности допущения нарушений, которые могут привести к негативным последствиям на производстве», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.