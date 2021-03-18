Строители Липецкой области поделились своим опытом с коллегами из других регионов

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Будут сформированы предложения по повышению эффективности государственно-частного партнерства в строительной отрасли. Раннее, 17 марта, в экономзоне «Липецк» состоялось совместное совещание руководителей Союза строителей, Национального объединения строителей, стройфирм, банков и исполнительной власти из 15 регионов страны. По видеосвязи с участниками форума общался замглавы Минстроя РФ Дмитрий Волков и представители других федеральных ведомств. Обсуждали вопросы новых технологий малоэтажного и индивидуального возведения жилья и оптимизации системы ценообразования в строительстве.

Выбор Липецкой области для проведения выездного заседания сделан не случайно. За последние два года регион вошел в число лидеров по возведению индивидуального жилья. Нацпроект «Жильё и городская среда», реализация которого находится под личным контролем губернатора Игоря Артамонова, выполняется в Липецкой области очень успешно. Поэтому строителям всей страны есть чему поучиться у липчан.

– У Липецкой области очень большие задачи по реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Последние два года показали, что в регионе достаточно уверенно их решают. Но мы не можем останавливаться на достигнутом и будем выполнять масштабные планы качественного улучшения жилищных условий липчан. В том числе по возведению комфортного индивидуального жилья, – говорит Игорь Артамонов.

В экономзоне «Липецк с её налоговыми льготами в ближайшее время может начаться строительство предприятия по производству так называемых домокомплектов. То есть конструкций для быстрого сбора коттеджей. Необходимость в этом назрела. Липчане и грязинцы, а это половина населения Липецкой области, проживают в многоквартирных домах. Но мечтают о своем индивидуальном жилье. Домокомплектный завод способен помочь воплотить эту мечту в жизнь, создав условия для покупки по доступной цене коттеджных конструкций для их сборки за несколько дней. Не исключено, что аналогичное предприятие может появиться и вне экономзоны.

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И в кулуарах форума, и с его трибуны говорили о том, что большинство россиян живёт в панельных и кирпичных многоэтажках и имеет загородные дачи. То есть тратятся на содержание сразу двух жилищ. А почему бы не иметь один индивидуальный дом, окружённый развитой коммунальной и социальной инфраструктурой и по комфорту ничем не уступающий городскому жилью. Запрос на это в обществе огромный, но людям необходимо создать условия, чтобы такие коттеджи стали доступны. И по деньгам, и по скорости строительства. Были приведены примеры современных технологий, когда индивидуальный дом площадью в 100 кв. м возводится бригадой из четырёх человек всего за 2-3 дня. Затем около месяца уходит на подключение энергоснабжения и отделочные работы. И можно справлять новоселье. Причём стоимость такого коттеджа не превышает 30 тыс. рублей за квадратный метр. Отмечался опыт Липецкой области. В частности, жилищный комплекс «Романово Сити» и посёлок Радужный в районе Жёлтых Песков. Местная власть взяла на себя обязанности по подведению инженерных сетей, возведения детских, спортивных, культурных, образовательных и медицинских учреждений. И индивидуальное строительство активизировалось. Но возводят коттеджи долго. Было бы сегодня в регионе предприятие по производству домокомплектов, проблемы с долгостроем исчезли бы.

Кстати, на форуме отмечалось, что современные технологии производства сборного жилья позволяют избежать типовой застройки. Каждый коттедж можно сделать эксклюзивным с архитектурной точки зрения и по внешнему виду, и по внутренней планировке. Что же касается современных материалов, то даже бывалые строители ахнули, увидев на слайдах, как далеко продвинулись разработки в их отрасли. Панели сборного дома, например, изготавливаются уже с облицовкой, которую даже специалисты не отличат от кирпичной кладки. Есть и технологии производства срубов, при виде которых очень сложно заподозрить, что сделаны они не из брёвен, а из железобетона.

Заглянули участники форума и в завтрашний день, который, на первый взгляд, походит на сказку. Но аддитивное строительство уже входит в нашу жизнь, когда дома не людьми возводятся, а печатаются 3D-принтером по заложенной архитектором программе. Примеры таких экспериментальных одноэтажных зданий в России уже есть.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.