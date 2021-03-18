В Липецкой области более 600 семей в прошлом году оформили сельскую ипотеку

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Этот вид кредитования является одним из самых востребованных инструментов государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Её реализация направлена на улучшение качества жизни на селе и привлечение в аграрный сектор городских жителей.

В нашем регионе в 2020 году этим инструментом воспользовались более 600 семей. С начала текущего года на сельскую ипотеку уполномоченными банками выдано льготных кредитов на сумму 367,9 млн рублей. «Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильём. Мы активно работаем для того, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне», — подчеркивает глава исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Льготный ипотечный кредит выдается под 0,1–3% годовых на строительство или приобретение жилья в сельской местности. Предельная величина кредита составляет 3 млн рублей для всех регионов, участвующих в программе, кроме Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа – в них максимальная сумма достигает 5 млн рублей.

С начала действия механизма льготной сельской ипотеки свои жилищные условия улучшили уже свыше 56 тысяч семей по всей стране. Общая сумма кредитования по состоянию на 1 марта 2021 года составила 107,7 млрд рублей. Благодаря реализации этой программы построено и приобретено свыше 3 млн квадратных метров комфортабельного жилья – это беспрецедентные в новейшей истории темпы обновления жилого фонда на селе.

«В рамках реализации важнейших программ по повышению качества жизни на селе, безусловно, необходимо использовать полный инструментарий, – уверен начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. – В регионе активно строятся новые производства и объекты социальной инфраструктуры, появляются рабочие места. Уверен, что льготная ипотека повысит уровень жизни в сельской местности, где можно комфортно жить и работать, строить планы на будущее».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.