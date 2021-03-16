В Тамбовской области из-за загоревшегося телевизора погибли пять человек

Накануне гибели в доме собралась компания Фото: предоставлено очевидцем

Утром 16 марта в квартире двухквартирного дома по улице Совхозной поселка Филатовский Инжавинского района нашли тела 5 человек: 4 мужчин и женщины, среди которых был и хозяина жилища. Возраст погибших от 45 лет до 61 года. Детей среди пострадавших и погибших нет. Предварительная причина их смерти – отравление угарным газом.

Тела нашли в одной из квартир дома Фото: предоставлено очевидцем

- По данному факту в Уваровским МСО СУ СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - рассказали с СУ СКР по региону.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Ведется осмотр места происшествия, допрашиваются соседи и родственники погибших. В одной из комнат обнаружены следы возгорания и оплавления корпуса телевизора. Предположительно это и стало причиной гибели людей.