Дворы Тамбова будут убирать по-новому?

Качество уборки дворов горожан устраивает далеко не всегда Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

9 марта депутаты городской Думы поддержали проект новых Правил благоустройства и содержания территории Тамбова. Документ разрабатывали несколько лет, в конце 2020-го по нему прошли публичные слушания, а сейчас его утвердили.

Правила, уверяют их разработчики, теперь соответствует всем нормам действующего законодательства. Здесь есть разделы, которые позволят городским властям освобождать территории от незаконных построек, регламентируют проведение земляных работ и т.д. Наиболее резонансное нововведение Правил – новый порядок уборки придомовых территорий.

На сегодняшний день жители домов, у которых есть официально оформленные в общедолевую собственность дворы, в рамках заключенных договоров оплачивают их уборку по строке «Содержание и ремонт общего имущества». Но есть часть территорий, прилегающих к домам, официального собственника не имеющих. Формально они являются государственными, но в ведении жителей или муниципалитета не находятся. Тем не менее, на уборку этих территорий выделялись, и до сих пор выделяются бюджетные средства, ранее деньги на организацию этих работ от мэрии получали управляющие компании. Однако в 2015 году антимонопольная служба сочла такой порядок противоречащим закону «О контрактной системе…». В итоге муниципалитет обязали выбирать организации, которые будут заниматься уборкой, на конкурсной основе, объявляя соответствующий тендер. Участниками и даже победителями таких аукционов стали фирмы, которые, порой, находились в сотнях километрах от места проведения работ: в Подмосковье, Ярославле, Санкт-Петербурге. У многих из них по месту «уборки» не оказалось никакой базы. Тамбовчане начали жаловаться на грязь, а зимой – на снежные завалы рядом со своими домами.

Чуть ли не нормой стали ситуации, когда недобросовестные подрядчики, обязанные наводить у домов порядок, не делали этого, или делали не в полном объеме.

- Начиная с 2015 года граничащую со двором территорию совсем перестали убирать, прибегали раз в 2 месяца, наводили видимость порядка и ещё долго мы никого не видели, -жалуется тамбовчанка Светлана Панкова.

По обращениям горожан мэрия проводила проверки. Одно такое разбирательство – с ООО «Корпорация ЧастИнвест», которая попросту не выполнила работ на сумму 300 тысяч рублей – закончилось для недобросовестного подрядчика штрафом на аналогичную сумму. После того, как город выяснил, что фирма «недоработала», ей, соответственно, и недоплатили. Обиженный подрядчик за это в одностороннем порядке расторг сразу 18 контрактов на уборку городских территорий. Региональный УФАС после разбирательства внес организацию в список недобросовестных поставщиков, а прокуратура, по итогам своей проверки за нарушение интересов общества и государства, назначила фирме штраф в 300 тысяч рублей.

От такой, не очень хорошо зарекомендовавшей себя системы, в городе намерены уходить, тем более, что Градостроительный Кодекс сейчас позволяет закреплять прилегающие территории непосредственно за домами. Но тогда, по закону, люди должны будут оплачивать и уборку этих территорий, плату, как и за работы во дворах, могут включить в тариф. В администрации Тамбова, где занимались разработкой Правил, уверяют, что этого не произойдёт.

- На сегодняшний день ежегодно из бюджета города на уборку прилегающих территорий из городского бюджета тратится порядка 80 миллионов рублей, - поясняет врип главы города Максим Косенков. - Мы предлагаем вернуться к схеме, при которой в каждом дворе будет один дворник, полностью работающий на территории, а жители будут знать, кто конкретно несет ответственность за уборку. Но при этом сохранится механизм финансовой поддержки из городского бюджета конкретных жилых домов и конкретных жителей - путём выделения субсидии на содержание придомовых территорий.

Пока еще неясно, по какой схеме (её обещают разработать и согласовать с горожанами), средства, заложенные на уборку городских территорий, поступят непосредственно на выполнение работ каждому конкретному дому, а не иногородним фирмам-посредникам. Для начала в городе собираются разработать план этих прилегающих территорий, определить их площадь, а после утверждения этой модели тамбовчанами, распределять средства с учетом объемов работ. В мэрии предполагают, что люди сами смогут решить, как распорядится деньгами – передать их управляющей компании, которая возьмёт на себя дополнительные обязательства по уборке придомовых территорий или наймут специализированную организацию.

Инициаторы новых Правил уверяют, что изучили опыт других областей страны и выяснили, что Тамбов является единственным, среди 13 исследованных региональных столиц, где затраты на уборку прилегающих территорий лежат на муниципальном бюджете, везде они включены в тариф. Тамбовчанам дополнительная финансовая нагрузка, как обещают чиновники, не грозит. Мэрия уверяет, что будет использовать на финансирование таких работ, как и прежде, средства бюджета, но новый порядок их расходования станет более прозрачным, понятным и, возможно, что без участия посредников, приведёт к экономии. Исключены будут и ситуации, когда дворники, убирающие разные, но граничащие друг с другом территории, попросту занимаются перетаскивание мусора на «соседний» участок, а управляющие компании (если жители поручат им дополнительную нагрузку), не смогут отвертеться традиционным аргументом: "Это - не наша территория!"