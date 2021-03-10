За капремонтом домов жители Липецкой области могут наблюдать онлайн

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В этом году фонд капитального ремонта Липецкой области продолжает практику установки камер видеонаблюдения на объектах, где ведутся внешние работы, такие как ремонт фасада и крыши и есть техническая возможность подключения.

«Радует, что идет диалог с жителями, от них поступают пожелания и предложения, в том числе и в соцсетях в адрес областной и местной власти. Мы и в дальнейшем планируем работать вместе с липчанами, совместно принимать решения», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Узнать, на какой стадии находится капремонт, можно со своего смартфона или компьютера. Для этого необходимо зайти на официальный сайт Фонда капремонта и нажать на кнопку на главной странице «Капремонт онлайн».

Установка видеокамер решает сразу несколько важных задач. Это дополнительный инструмент контроля сроков ремонта, соблюдения техники безопасности, своевременного вывоза строительного мусора. Для лучшего обзора на каждом объекте осуществляется установка нескольких камер.

По тем многоэтажкам, которые оснащены камерами, трансляция доступна на сайте Фонда капитального ремонта по активной кнопке «капремонт онлайн». В данный момент трансляция ведется с 25 камер. Всего запланирована установка почти 90 устройств для съёмки.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.