Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил Елец

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А также городской бани, стоматологической поликлиники и станции переливания крови, осмотр моста через реку Быстрая Сосна.

«Елец - в моем сердце и он должен быть прекрасен. В том году мы реконструировали общественные пространства, создали спортивные объекты. Но у нас еще много проектов по возрождению Ельца. Будем делать то, что нужно жителям, то, что будет востребовано. Программу развития города мы назвали Елец 2.0. В этом году начнем ремонтировать улицу Коммунаров, благоустраивать дворы, дороги в частном секторе. Дальше восстановим историческую часть Ельца, табачную фабрику. Будем добиваться финансирования по федеральным программам», - сказал Игорь Артамонов.

Глава региона осмотрел ДК Железнодорожников, здание 1925 года постройки ждет капитальный ремонт. В 2019-2020 годах здесь были проведены работы по отделке фасада, частичной замене кровли, а также часть работ по внутренней отделке на сумму 9,8 млн рублей. В 2020 году разработана проектно-сметная документация на оставшиеся работы и получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости на проведение работ по капитальному ремонту здания. Сумма работ составляет 50,7 млн рублей. Предполагается, что после проведения капитального ремонта для ельчан здесь будут работать киноконцертный зал, спортивный зал, конференц-зал, информационно-библиотечный центр. «Вы должны сделать здесь то, что хотят жители. Было много обращений по залу художественной гимнастики, значит, он должен здесь быть», — сказал Игорь Артамонов.

Также планируется реконструкция ДК «Эльта» и стадиона «Труд». Также Игорь Артамонов посетил общественную баню, в которой сейчас идет реконструкция. Проектом предусмотрено создание двух общих отделений и одного отделения повышенной комфортности, буфета, гардероба, парикмахерской, массажного и медицинского кабинетов.

«Это важный социальный объект для ельчан, так как этом районе 90% жилья - частный сектор. Нужно продумать, чтобы людям было комфортно и удобно, чтобы была посещаемость и самоокупаемость», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.